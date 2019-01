Renáta Bohuslavová, Novinky

V prosinci jste jako nové vedení řekli, že budete chtít v každé pro Prahu důležité oblasti každých půl roku vypracovat plán, co vše se v Praze stane. Kdy budete mít hotový ten první?

Mělo by to být hotové do konce ledna.

Klíčovou oblastí je doprava. Co během prvního půl roku v Praze uděláte?

Koaliční jednání zatím nebylo dokončeno a je to úzce navázáno na schválení investičních priorit. Situace je prostě taková, že peněz je o něco málo méně, než kolik by chtěli investovat jednotliví radní.

Myslím, že máme razantní výsledky Primátor Zdeněk Hřib

Zatím se tedy hádáte o peníze?

Zatím řešíme klasický problém, co prioritizovat a co se dostane do investičního rozpočtu roku 2019 a co holt zůstane na další roky.

Vypadá to, že zatím něco jen zkoumáte, analyzujete, připravujete, plánujete, ale možná už by to chtělo nějaké výsledky.

Koalice v Praze vládne dva měsíce. Z toho část byly Vánoce, takže momentálně dotváříme rozpočet roku 2019, na jehož úpravu nebyl v minulém roce čas, budeme ty projekty představovat až ke konci ledna.

Takže nemáte pocit, že byste za sebou neměli žádné razantní výsledky?

Myslím, že máme razantní výsledky. Například se s ministrem dopravy dohodlo, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude vykupovat pozemky pro 511 (úsek Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi - pozn. red.) ještě předtím, než budou mít územní rozhodnutí. Tím se urychlí stavba úseku. Máme i další konkrétní výsledky. Jedná se například o vyřešení problému, když udeřily mrazy, tak jsme vyřešili otázku, aby nemrzli lidé na ulici. Už je téměř dokončená dohoda ohledně odškodnění poškozených při pádu trojské lávky. To se řešilo rok. Upravili jsme i bytovou politiku, zrušili kvóty, které znamenaly, že jsou některé byty vyhrazené pro soudce a státní zástupce.

Nicméně stále je tam spousta bytů a státních zástupců, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou a není možné je jen tak vystěhovat.

U těch, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou budeme postupně zvyšovat nájemné tak, aby se přiblížilo komerčním nájmům. Jsme v tom ale limitovaní legislativou.

Začne výkup pozemků pro část Pražského okruhu úseku mezi D1 a Běchovicemi, tzv. 511, už v lednu?

Záleží tam na jednání s vlastníky. Výkup začne co nejdříve, ihned poté, co bude vysoutěžený komisionář. Ten bude známý nejpozději v dubnu.

Libeňský most se začne opravovat až v roce 2023. Teď bude investováno do toho, aby do té doby most vydržel Zdeněk Hřib

Neměly by se věci kolem dopravy řešit rychleji?

Jsou záležitosti kolem dopravy, které lze řešit rychleji, jako je například upgrade mobilní aplikace Lítačka, a potom jsou záležitosti, které jsou dlouhodobějšího charakteru. Nicméně otázkám dopravní infrastruktury se věnujeme intenzivně, proběhla analýza mostů s přepjatou konstrukcí a momentálně probíhá plánování investic a harmonogramu oprav mostů. A také jsme vyjednali s ministerstvem dopravy, že část z pěti miliard na metro D, které se nestihnou vyčerpat, se použije na rozvoj tramvajových tratí a vozoven.

Když se bavíme o mostech, kdy se začne opravovat třeba Libeňský most?

Ten se začne opravovat až v roce 2023. Teď bude investováno do toho, aby do té doby most vydržel.

Proč až 2023, když to byla jedna z vašich priorit a kritizovali jste za to minulé vedení?

To je záležitost přípravy rekonstrukce a projektové dokumentace, protože to, na co je momentálně připravená dokumentace, není ta citlivá rekonstrukce, kterou jsme prosazovali.

Bude se tedy dělat nová projektová dokumentace na Libeňský most. Jednu už měl bývalý náměstek pro dopravu Petr Dolínek zpracovanou, proč na ni nenavážete?

Ta ale spočívala v tom, že se ten most napůl zboří a na starých pilířích se postaví nový most.

To ale znamená, že v roce 2023 vy už zase nemusíte být primátorem, může tu být jiná koalice, a i přesto, že bude hotová projektová dokumentace, tak nové vedení to bude opět třeba chtít jinak.

Já myslím, že ty varianty, kde by se dělalo něco jiného, jako že by se třeba nějak rozšiřoval na most dálničního typu, ve skutečnosti nedávají žádný smysl.

Opravy se ale nemusí Pražané vůbec dočkat.

Mezitím budeme provádět spoustu jiných věcí v oblasti pražských mostů. Například se začne stavět Trojská lávka. Dostaví se příští rok. V roce 2021 se začne opravovat Hlávkův most, který je ve špatném stavu a je významný z hlediska dopravní infrastruktury. Takže rozhodně to není tak, že by se čekalo a koukalo, dokud nebude rok 2023. Ten rozpočet města prostě není nafukovací a je třeba prioritizovat opravy.

V rozpočtu na rok 2019 máte cca 18 miliard v rezervě, které je potřeba co nejdříve rozdělit. Na co je přesně chcete dát?

Stále nebylo ukončeno jednání o rozdělení investic na rok 2019. Pochopitelně největší část půjde do dopravy, dále jsou na řadě majetkové záležitosti, například právě výkupy pozemků kolem plánované dostavby 511. Dále se jedná například o stavbu nové Trojské lávky, která začne v roce 2019. Na celou její stavbu je schváleno 90 milionů. Poté se jedná o další investice do dopravní infrastruktury, ale často jsou to práce přípravné, tzn. vyhotovení projektových dokumentací, konkrétně na Hlávkův most i na pokračování městského okruhu. V letošním roce by měla být hotová projektová dokumentace nadzemních částí okruhu.

Kolik půjde na dokumentaci na městský okruh?

Ta je rozložená do tří let a celkově by to mělo být 300 milionů.

Máte tam 18 miliard. Co dál?

Za mě je to gesce informatiky, kde by měly být investovány celkově řády stovek milionů do IT systémů. Problém je v tom, že předchozí vedení uzavřelo celou řadu pro město nevýhodných smluv, které mají z mého pohledu velice sporný přínos.

Například?

Jedná o projekty, kdy se nakoupily drahé hračky, ale nikdy se nepoužily. Jedná se například o nákup integrační platformy, která nebyla implementovaná, třeba i o hardware nebo o vybavení datových center. To jsou všechno věci, které šly dělat efektivněji. Bohužel Praha je nyní zavázána k plnění těch smluv, které byly uzavřeny v letech 2017 a 2018, a my se nyní budeme snažit ty projekty přizpůsobit, aby k něčemu byly.

Chystáme novou koncepci toho, jak by měla informatika v Praze fungovat Zdeněk Hřib

Budete ty smlouvy vypovídat?

Ony často vypovědět nejdou. Jedná se často o to, aby byly pro město smysluplné, a v některých případech to určitě půjde, protože je tam variabilní část, se kterou půjde hýbat.

Co se týče IT projektů, kvůli Opencard byly v metru validátory, už nefungují, zůstaly v metru, co s nimi teď bude?

Otázka obnovy validátorů se také řešila. Nicméně není to úplně téma, které by v investicích vyčnívalo, ale úvaha je taková, že by znovu začaly fungovat.

Napadá mě také, co bude se starými hodinami na parkování? Často vedle sebe stojí staré i nové.

Momentálně chystáme novou koncepci toho, jak by měla informatika v Praze fungovat, jaká by měla být i role operátora, městské společnosti ICT. Chtěli bychom nakupovat služby pro město uvnitř, aby město mělo klíčové know-how. S tím souvisí i otázka plánu rozvoje mobilních aplikací města, kterých se také týkají investice, byť jsou menší. Jedná se například o to, abyste mohla mít časový kupon na MHD v mobilu.

Kdy by to mohlo být?

V prvním půlroce roku 2019. Bude to v rámci aplikace Lítačka, bude tam i časový kupón.

Pojďme k informacím ohledně výběru vašich kandidátů do dozorčích rad městských firem. Na základě informací zveřejněných v deníku Právo čelíte kritice za výběr podnikatele Petra Zmátlíka a senátora Lukáše Wagenknechta do dozorčí rady Pražské plynárenské a. s. (PP).

Co se týče Petra Zmátlíka, tak tam ještě proběhne prověření s ohledem na informace, které jsou nově dostupné. Já se setkám i s odborovým svazem, který deník Právo oslovil. Ale rád bych především uvedl na pravou míru informaci o tom, že se snad chystá prodej pražské plynárny nebo části jinému subjektu. Rozhodně říkám, že nechystáme prodej pražské plynárny.

Co se týče odbornosti Petra Zmátlíka, tak ta je myslím jednoznačná a nezpochybnitelná Zdeněk Hřib

Podle informací Práva v době, kdy byl Petr Zmátlík členem představenstva PP, došlo k výběru firmy Haládik Consulting na provoz tzv. etické linky. Firma měla inkasovat až milion korun, a navíc jednatel společnosti má s panem Zmátlíka i dlouholeté osobní kontakty. Zmátlík po konci v PP následně do firmy vstoupil. To vám nepřijde problematické?

Jak říkám, budeme to ještě přezkoumávat a budeme se o tom bavit na klubu.

Vy jste nakonec ale primátorem Prahy a výběr takových lidí půjde za vámi.

Zatím jmenování dozorčí rady Pražské plynárenské neproběhlo. Je to stále otevřená záležitost.

Z toho, co zatím víte, tak co si o tom myslíte?

Co se týče jeho odbornosti, tak ta je myslím jednoznačná a nezpochybnitelná.

Nebylo by pro Piráty lepší, i přesto, že je to možná odborně zkušený člověk, aby vybrali někoho jiného právě kvůli těmto sporným věcem? Kandidátů přece bylo víc.

My musíme důsledně prověřit, jestli ve skutečnosti nejde o to, že tento člověk by byl naopak někomu trnem v oku, například kvůli svým aktivitám týkající se analýzy korupčních aktivit.

A pan Wagenknecht, který je zároveň senátorem za Piráty a má být také členem dozorčí rady PP? Před volbami jste mluvili o tom, že nebudete kumulovat funkce.

My jsme měli v povolební strategii jasně definované omezení, že naši zastupitelé mohou vykonávat maximálně jednu funkci v dozorčí radě. A Lukáš Wagenknecht je jednoznačně odborník a z toho důvodu je momentálně navržen do dozorčí rady Pražské plynárenské. Vymezovali jsme se primárně před politickým trafikanstvím, což ale neznamená, že by žádný politik nemohl sedět v žádné dozorčí radě.

Z podmínky proti politickému trafikanství necouváme Zdeněk Hřib

Takže couváte ze své povolební strategie představené před volbami?

Ne, to určitě ne. Ty politické trafiky já definuji tak, že je buď jmenovaný neodborník, nebo že odměny za dozorčí radu jsou nepřiměřené. To byl třeba případ Marcely Plesníkové za ANO v minulém období. Třetí velice důležitý znak bývá to, že se tím neuvolněný zastupitel zavazuje k nějakému hlasování a udržení koalice neboli, aby si neuvolnění zastupitelé přišli na své a díky tomu udrželi koalici.

Když se podíváte na případ pana Wagenknechta, tak zaprvé je to jednoznačně odborník, zadruhé odměny bude věnovat na charitativní činnost a zatřetí s ohledem na to, že není v zastupitelstvu hl. m. Prahy, tak není zavázán ani k žádnému hlasování. Je zjevné, že z tohoto pohledu to politická trafika jednoznačně není. Problém by byl, kdyby docházelo ke kumulaci dozorčích rad. V případě našich zástupců k žádné kumulaci nedochází.