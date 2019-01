Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Cílem stavebních prací je prohloubit koryto Vltavy na dva a půl metru, čímž se lodím umožní ponor ze stávajícího 1,80 až na 2,2 metru. Podle ředitele ŘVC Lubomíra Fojtů jim to umožní vézt až o 30 procent více nákladu.

„Je to cesta, jak dostat část těžké kamionové dopravy ze silnic na lodě a snížit zatížení historických center měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem,“ uvedl k příležitosti zahájení stavby s tím, že lodní doprava je navíc levná a výhodná pro přepravu zboží jako je štěrk, písek nebo kamení.

Projekt, který má dohromady vyjít na 3 miliardy korun, by měl být celý dokončen v roce 2021.

Speciální stroje

Stavební práce za účelem prohloubení koryta by však neměly probíhat po celém přibližně 60kilometrovém úseku vodní cesty mezi Mělníkem a Radotínem, ale jen v místech s výskytem mělčin. Nebude se též zasahovat do podoby břehových hran řeky. Práce doprovází i archeologický průzkum a průzkum toho, zda stavba neohrožuje zvláště chráněné živočišné druhy.

Speciální technika se nyní prohání po dně Vltavy a prohlubuje ji.

FOTO: Novinky

Odborníci předpokládají, že ze dna Vltavy vytěží 250 tisíc tun bahna a kamení.

„Následně materiál nakládáme a odvážíme k recyklaci, případně na skládku,“ řekl Novinkám Václav Růžička z Labské, strojní a stavební společnosti Pardubice.

Soulad s ekology a archeology

Jednou z podmínek schválení projektu je i kontrola odtěžených nánosů z hlediska ekologie. To znamená, že se veškeré bahno musí kontrolovat a odborníci v něm budou hledat živočichy, zvláště pak mlže. Zvláště chráněné druhy. Materiál budou také prohledávat archeologové. Některá místa se budou předem kontrolovat pomocí ponorného dronu nebo potápěčů.

Po dokončení by měl mít úsek stejné parametry pro splavnost jako řeka Labe, do které Vltava ústí. Podle zástupce jedné ze stavebních firem se tím Praha může propojit s mezinárodní přepravou. „Věřím, že vodní doprava po Vltavě uspěje jak v zásobování města, tak do budoucna i pro mezinárodní přepravu,“ uvedl Lukáš Hradský z firmy Evropská vodní doprava – Sped.

Kromě Vltavy dojde také k prohloubení přibližně kilometrového úseku řeky Berounky, a to od soutoku s Vltavou až po přístav Radotín. Prohloubení koryt je součástí projektu ke zlepšení plavebních podmínek na řece, v rámci které se také modernizují plavební komory na pražské Štvanici a plánuje se vyzdvižení jedenácti mostů na průjezdnou výšku sedmi metrů.