Zemřela nejstarší Češka, v sobotu by oslavila 109. narozeniny

V neděli zemřela ve věku 108 let nejstarší občanka České republiky Květoslava Hranošová. Tuto sobotu by se dožila 109 let. Žena žila v domově pro seniory v Praze 6. O jejím úmrtí informoval mluvčí městské části Ondřej Šrámek.