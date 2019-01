Novinky

V týdnu od 21. do 27. ledna by se měly denní teploty pohybovat mezi -1 až -4 stupni, noční mezi -6 až -14 stupni. V druhé polovině týdne by mělo začít sněžit nebo se objeví sněhové přeháňky.

Změna charakteru počasí by neměla nastat ani v týdnu od 28. ledna do 3. února. Mráz by měl přetrvat i během dne, kdy by teploty měly klesat až k -6 stupňům. Noční budou v rozmezí -2 až -13 stupňů. Většinou by mělo být oblačno až zataženo, občas se sněžením, v nížinách se může objevit i déšť se sněhem.

V týdnu od 4. do 10. února by se mělo začít pomalu oteplovat a současně by to měl být týden s nejvyšším úhrnem srážek. Denní teploty meteorologové předpovídají v intervalu 5 až -5 stupňů, noční 0 až -12 stupňů.

V první polovině února, tedy od 11. do 17. února se teploty opět dostanou k dlouhodobému normálu. Pohybovat by se měly mezi 0 až 9 stupni, noční 1 až -9 stupňů. V tomto týdnu by úhrn srážek měl dosáhnout průměrné úrovně.

Z pohledu srážek by období jako celek mělo být podnormální až normální.