Karolina Brodníčková, Právo

Proč neskončíte ve Sněmovně hned?

Na sjezdu chci ještě vystoupit. Dal jsem tím čas svému nástupci Václavu Votavovi, aby si rozmyslel, jestli mandát poslance přijme. Stal se nedávno starostou Stříbra, tak se tam musí domluvit v koalici, jestli má do Sněmovny jít.

Nyní nevidím moc šancí, jak odejít z vlády, která nám nepomáhá. Uvědomil jsem si, že nelze vystoupit a veřejnosti smysluplně vysvětlit, proč to děláme.

Proč trváte na tom, že by měla ČSSD odejít z vlády s ANO, když se vaší straně celkem daří prosazovat program?

Vypadá to, že jsem na tom zaseklý a řeším osobní spory s Andrejem Babišem, ale koukám se na to pragmaticky. Když se podíváte do historie na všechny strany, které byly ve vládě jako menšinový partner, tak na tom všechny prodělaly. Ať to byla Unie svobody, Věci veřejné, TOP 09, KDU-­ČSL. Mohli jsme vládu podpořit jako komunisté, zachovat si od vlády distanc a tvrdě prosazovat naše levicová témata.

Vláda nás zničí. Soc. dem. míří v příštích sněmovních volbách pod pět procent. Uvidíme, co se bude dít na sjezdu za dva roky po krajských volbách, po kterých ČSSD nejspíš nebude mít v některém regionu žádného zastupitele.

Kandidovat na sjezdu tedy do vedení strany nebudete.

Rozhodně nebudu.

Proč jste nerezignoval na mandát poslance už dřív? Ve vládě jste od července.

Myslím, že politici, kteří se v rámci své funkce seznamovali s utajovanými skutečnostmi (do prosince 2017 byl ministrem vnitra - pozn. red), by měli mít roční detenci, kdy se informace stanou méně důležitými nebo tzv. vychladnou. Mně roční detence skončila v prosinci.

Takže teď se chystáte nastoupit do byznysu?

Chystám se odejít ze Sněmovny, musím vyřešit své zdravotní problémy, které mě pronásledují posledních pět let. Po několikaměsíční léčebné kůře se budu rozhodovat, co dál. Žádnou nabídku nemám.

Dáte na sjezdu hlas Janu Hamáčkovi, který zatím nemá na šéfa protikandidáta?

Hamáček vsadil na vládu s ANO celou svou politickou kariéru a myslím, že by to měl dokončit. Osobně ho budu volit. Nevidím prostor k tomu teď z vlády odejít. Ta škoda už se stala. My jsme do vlády vstoupili a teď nemůžeme jako malí kluci utéct. ČSSD by to neuměla voličům vysvětlit. Proto by měl Hamáček dokončit vládní angažmá. Třeba se mu povede zvednout voličské preference, i když si to nemyslím.

Na pozici prvního místopředsedy preferuji Romana Onderku. U ostatních počkejme, jak to bude. Z plzeňské konference dostali nominace ještě ministryně práce Maláčová a ministr zahraničí Petříček.

Snažil jsem se přesvědčit našeho hejtmana Bernarda aby zkusil postoupit ať už v kraji na pozici předsedy, nebo celostátně na místopředsedu ČSSD, ale on řekl, že se chce věnovat hejtmanství.

Šéfem ČSSD na Plzeňsku zůstáváte. Zkusíte kandidovat v krajských volbách 2020?

Ne. Ambici vracet se do politiky nemám. Bude to znít zoufale, ale já jsem zůstal krajským předsedou, protože jsem nebyl schopen za sebe sehnat náhradu. Oslovil jsem šest lidí, všichni to odmítli.

Jak vnímáte šance ČSSD v eurovolbách?

Jsem pesimista. Obávám se, že se do Evropského parlamentu nedostane za ČSSD nikdo. Ve vztahu k EU není strana čitelná. K tématu mluví i někteří naši poslanci naprosto odlišně. Oceňuji odvahu europoslance Pavla Poce postavit se do čela kandidátky. Přál bych mu úspěch, ale moc to nevidím.