„Na Ústavním soudu už dva roky leží ústavní stížnost prezidenta ve věci Lex Babiš. A kancléř se má nyní setkat se soudcem Janem Filipem, který má kauzu na starosti, aby se zdvořile zeptal, proč tam ta stížnost leží dva roky,“ řekl Zeman.

Zareagoval i na slova bývalého předsedy a dnešního soudce Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, který nedávno v médiích uvedl, že na něj Hrad tlačil, jak má NSS rozhodnout v některých kauzách. [celá zpráva]

Zeman řekl, že Baxovi pouze doporučil, že by soud měl povolit výstavbu zdymadla u Přelouče, aby se tak splavnilo Labe. „Doporučení není ovlivnění, to je vyjádření názoru,“ řekl Zeman.

Čína prý kvůli Huawei zrušila schůzky



Zeman znovu komentoval i kauzu Huawei. Podle něj jde o obchodní válku počítačových firem a nejsou důkazy pro to, že by čínská společnost prováděla špionáž. Vyjádření ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila ohrozilo podle prezidenta vztahy mezi ČR a Čínou.

„Čínská strana zrušila plánovanou schůzku s ministerstvem zahraničí, a bez udání termínu odložila mezivládní komisi pro ekonomickou spolupráci. Snažil jsem se, aby v čele komise byla čínská vicepremiérka, a (vicepremiér a ministr životního prostředí) Richard Brabec,“ řekl Zeman, který se podle svých slov v dubnu na návštěvě Číny pokusí situaci zklidnit. „Sejdu se se šéfem Huawei, abychom si vyjasnili, o co jde,“ uvedl prezident.

Před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Technologie těchto čínských firem podle úřadu představují bezpečnostní hrozbu. Zeman už dřív varoval před odvetou Číny. [celá zpráva]

Prezident se vyjádřil ke schůzce ministra školství Roberta Plagy (ANO) s ředitelem BIS kvůli dějepisným osnovám. [celá zpráva]

To, že si ministr nechá mluvit do toho, jak má vypadat výuka historie, považuje hlava státu za chybu. „Ani StB neměla takovou drzost, aby radila, jak se má učit dějepis,“ uvedl Zeman a označil BIS za ‚brouky Pytlíky‘.

V závěru pořadu se prezident nezapomněl otřít o své odpůrce. O duchovním Tomáši Halíkovi prohlásil, že je novodobým páterem Koniášem české církve, kvůli Halíkově polemice s knězem Petrem Piťhou. Vysokoškolského pedagoga Martina C. Putnu označil za typického bolševika. „Bolševickou zásadou bylo zakázat a zavřít,“ řekl Zeman. Reagoval na Putnova slova, že by Piťha měl jít do vězení a že by některým televizním stanicím měla být odebrána licence kvůli šíření fake news.