Renáta Bohuslavová, Novinky

Pane ministře, v úřadu jste od října loňského roku. Za tu dobu jste se stihl na některých zahraničně politických otázkách rozhádat s panem prezidentem a zároveň nemáte vždy úplně jasnou pozici s panem premiérem. Jak se vám v takové atmosféře pracuje?

Nevnímám, že by tady byly zásadní rozpory, co se týče zahraničně politické orientace naší země a v tomto má vláda jasno. S panem premiérem se shodujeme v tom, že velmi významné je naše postavení v Evropské unii, abychom hájili zájmy naše i našich občanů. Musíme také pracovat na naší bezpečnosti, svět kolem nás se mění.

Jednou z hlavních bezpečnostních garancí je pro nás členství v NATO a tam si myslím, že se shodujeme jak s panem premiérem, tak panem prezidentem. Jsem rád, že se koncem měsíce potkáme na další schůzce ústavních činitelů, kde budeme moci některá témata probrat.

Nicméně spory s panem prezidentem máte. Co se týče třeba vztahů k Rusku, k Číně, ohledně vašich vyjádření k Ukrajině nebo ke snížení statutu maďarské ambasády. To asi není úplně příjemné a dobře to asi nepůsobí ani na zahraniční partnery, když ČR vysílá rozdílné reakce.

Musíme si ale uvědomit, že za zahraniční politiku nese odpovědnost vláda. Ta má v těchto otázkách shodu na tom, co jsou naše priority. V případě Ruska máme společnou pozici v rámci EU, kterou naplňujeme. Co se týče Číny, tak si myslím, že bychom měli udržovat pragmatické vztahy. Máme celou řadu obchodních zájmů, ale zase náš vztah musí být postaven na tom, že jsme sebevědomá země, ale pořád bychom si měli uvědomovat, že naším úkolem je zajišťovat naši bezpečnost.

Nepřeceňuje tedy podle vás pan prezident některá témata, konkrétně třeba vztahy s Čínou?

Čína je rozhodně významná země, druhá největší ekonomika na světě a v celé řadě oblastí máme zájem spolupracovat.

Zeptám se tedy jinak. Občas to z vyjádření pana prezidenta i z jeho aktivního působení vypadá, že máme k Číně servilnější vztah než k jiným zemím. Jaká je v této situaci vaše pozice?

Moje pozice je, že skutečně i v oblastech, kde ty vztahy nejsou jednoduché, bychom měli být pragmatičtí. S Čínou máme strategický dialog, který by nám měl umožnit otevřít nové obchodní příležitosti pro české podnikatele, ale také bychom se měli bavit o tom, jak by měl vypadat mezinárodní systém, ve kterém chce Čína fungovat, jak by měl fungovat volný obchod v době, kdy se objevují náznaky protekcionismu. To jsou témata, kde s panem prezidentem souzníme.

Nicméně pan prezident o vás třeba řekl, že jste nekompetentní. Jaké to je taková slova poslouchat?

Myslím, že každý si musí udělat obrázek o někom jiném sám a věřím, že moje práce bude to vysvědčení, které u nás lidé uvidí.

Nevnímám tlak na moji osobu. Má pozice je pevná Tomáš Petříček

Zároveň i prezident i komunisté, kteří vládu tolerují, se netají tím, že by možná podpořili, abyste v pozici ministra zahraničí nebyl. Panu prezidentovi vadí i vaše vztahy s panem europoslancem Miroslavem Pochem, které historicky máte. Přeci se vám v této atmosféře nemůže pracovat úplně příjemně?

Mě práce baví a těší mě, že mám na ministerstvu řadu kolegů, kteří jsou excelentními diplomaty a lidmi s obrovskými zkušenostmi. V tomto směru si nestěžuji a jsem rád, že jsem tu příležitost zastupovat zájmy ČR dostal, a chci svou práci dělat nejlépe, jak mohu. Zároveň jsem rád, že mám podporu ve vedení ČSSD. Takže považuji situace (kvůli kterým ho kritizuje Miloš Zeman - pozn. red.) za dílčí zástupné problémy. Nevnímám tlak na moji osobu.

Na váš konec v úřadu nevnímáte tlak?

Nevnímám žádný tlak ze strany sociálních demokratů.

Vaše pozice je pevná?

Věřím, že ano.

Pojďme ke kauze Huawei, která rozhýbala českou politickou scénu v prosinci na základě zprávy kybernetického úřadu o tom, že tady existuje ohrožení ze strany čínských firem Huawei a ZTE. Nicméně vás se týká ta poslední fáze po schůzce čínského velvyslance s premiérem Babišem, kdy čínská ambasáda zveřejnila na Facebooku příspěvek, premiér některé části označil za lživé. Vy jste se následně s panem velvyslancem sešel a požádal jste ho, aby příspěvek odstranil. Nestalo se tak. Jak to máme vnímat, že ministr zahraničí něco řekne, ale nakonec nedostojí svým slovům?



Zásadní je, že s panem velvyslancem jsme hovořili o tom, že ČR musí především chránit vlastní bezpečnost, a v tomto směru myslím, že čínská strana naprosto respektuje to, že jsme přistoupili na opatření, která mají chránit naši kritickou infrastrukturu.

【Předseda vlády ČR Andrej Babiš se setkal s velvyslancem Zhangem Jianminem】 Dne 23. prosince se předseda vlády České... Zveřejnil(a) Chinese Embassy in Prague (Velvyslanectví Čínské lidové republiky) dne Neděle 23. prosince 2018

Co se týče té kauzy, já už jsem řekl, že ji považuji za uzavřenou, s panem velvyslancem jsme si vysvětlili nedorozumění, ke kterým v uplynulých týdnech došlo. Já bych byl rád, kdybychom se s čínskou ambasádou věnovali spíše pozitivní stránce naší spolupráce. V letošním roce by měly být zahájeny mezivládní komunikace, které jsou součástí našeho strategického dialogu s Čínou.

Myslím, že stažení příspěvku na FB by byl pozitivní signál i pro nás, že tuto kauzu chtějí obě strany uzavřít. Na druhou stranu já respektuji, že je to jejich právo se rozhodnout.

Dobrá, ale pokud z oficiální schůzky mezi premiérem České republiky a čínským velvyslancem vyjde rozdílné stanovisko, tak je to asi problém.

Řekl jsem, že i pan velvyslanec přiznal, že to bylo nedorozumění. Přiznal i u předsedy Senátu, že to bylo pochybení a myslím, že i on se k tomu postavil tak, že ta kauza není šťastná. Jsem přesvědčen, že i z neformálních jednání by neměla vycházet veřejná prohlášení, která jsou interpretována oběma stranami jinak. Myslím si, že by bylo opravdu velmi pozitivní, kdyby čínská ambasáda ten příspěvek stáhla.

To je ale pouze vaše vyjádření, protože se tak nestalo. Očekáváte, že se tak stane?

Předpokládám, že jsme se s panem velvyslancem neviděli naposledy.

Co to může znamenat do budoucna? Co si z toho mají občané České republiky vzít, když premiér má schůzku, ministr zahraničí na to něco řekne, nestane se to a Čína si udělá, co chce.

Stejně jako my jsme suverénní stát, tak Čína je suverénní stát. Nemůžeme nikomu diktovat, co má dělat. Můžeme jasně říct, co považujeme za správné, ale je na druhé straně, jestli podle toho budou postupovat. Stejně tak očekáváme, že když nám někdo řekne, že nepostupujeme správně, tak my si musíme rozhodnout sami, jestli budeme pokračovat v tom daném konání či nikoliv.

Pan prezident varoval před tím, že Čína v souvislosti se zveřejněním zprávy NÚKIB plánuje odvetné kroky. Máte o tom nějaké informace?

Osobně takové informace nemám.

Před čím varuje NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE. Neznamená to, že jsou tyto technologie škodlivé nebo v danou chvíli zneužívané proti jejím uživatelům, ale představují riziko, že zneužity být mohou. Používat je na klíčových místech kritické infrastruktury - stávající i nově budované - znamená vysokou hrozbu. Problém představuje čínské prostředí, kde tyto společnosti primárně působí. Podle tamních zákonů musí soukromé společnosti spolupracovat se státem při zpravodajských aktivitách. Aktivity vlivového i špionážního charakteru Čína, kde vládne autoritativní režim, v České republice už nyní provádí. Technologie zmíněných firem na citlivých místech představují riziko nejen kvůli potencionální špionáži, ale i kvůli ohrožení běžných služeb státu. Cizí mocnost by je pak mohla chtít zneužít například k zásahům do internetu. Obezřetnost je na místě také tam, kde by jejich zneužití mohlo přinést ohrožení zdraví a životů lidí nebo významné hospodářské ztráty.

Jak to, že je má Hrad a vy ne?

To se musíte zeptat pana prezidenta. My jsme o tom hovořili krátce na vládě, ale já nemám informace od našeho zastupitelského úřadu, že by čínská strana měla jakékoliv snahy reagovat konkrétními opatřeními.

Takže teď podle vás ze strany Číny nehrozí ČR nějaké odvetné kroky?

Nemám žádné podložené informace. V případě, že by to tak bylo, tak bychom na to reagovali diplomatickými cestami.

Budete se na to pana prezidenta ptát? Protože on je evidentně zná.

Budu rád za jakékoliv informace v této oblasti.

Co říkáte na to, že Hrad má s firmou Huawei smlouvu o propagaci?

To je pro mě nová informace.

Informovali jsme o tom minulý týden.

To bych musel posoudit, jestli je to běžná praxe. Nicméně veřejný sektor by neměl propagovat konkrétní zahraniční značky v ČR.

Budete se o tom s panem prezidentem bavit?

Zeptám se ho na to.

Březnový sjezd by mohl být pro ČSSD přelomem Tomáš Tomáš Petříček

Poslední dobou jste to vy a paní ministryně Jana Maláčová, kteří jste hodně vidět a snažíte se nějakým způsobem hledat v soc. dem. nová témata a vyzdvihnout je. Máte podporu například od předsedy ČSSD Jana Hamáčka nebo jak to v soc. dem. působí?

ČSSD v posledních volbách neuspěla a ve straně se diskutuje, jak bychom měli znovu získat důvěru. Jaké změny v našem programu jsou potřeba, abychom získali zpět voliče, které jsme ztratili nebo kteří nešli k volbám. Já i Jana Maláčová a celá řada dalších, kteří možná patří k tomu progresivnějšímu proudu v ČSSD, bychom rádi tvář ČSSD navenek změnili. Prvním krokem je, že bychom navenek měli vystupovat jako strana, která ví, co chce a která je schopná mluvit jedním hlasem.

To se vám moc nedaří.

Věřím, že březnový sjezd by mohl být přelomem, kdy si uvědomíme, že naše vnitřní hašteření lidi nezajímá, že od nás chtějí slyšet, co pro ně uděláme a jaké máme vize pro toto volební období a možná i delší dobu.

Pomůže vám k lepší prezentaci vaše působení ve vládě? Myslíte si, že je možnost prosadit vaše věci i přes velmi silného partnera, hnutí ANO?

Jsem pevně přesvědčen, že ano. Naše účast ve vládě je výsledkem demokratické vnitrostranické debaty. Za poslední půlrok si myslím, že soc. dem. prokázala, že program plní, že si ho je schopná prosadit a obhájit před hnutím ANO. Zmiňme například karenční dobu. Věřím, že i celá řada témat, jako je oddlužení, řešení exekucí nebo boj s obchodem s chudobou, jsou témata, která má ČSSD možnost řešit.

Soc. dem. rozhodně není strana, která by pouze jenom rozdávala Tomáš Petříček

Vy sám kandidujete na místopředsedu ČSSD. Jak by se podle vás měla ČSSD vyvíjet a kde by měla být za tři roky, až bude na místě skládání nové vlády a Sněmovny?

Jsem přesvědčen, že soc. dem. by se neměla pouštět do závodu s populisty.

Koho myslíte? Hnutí ANO, nebo SPD...

To je třeba SPD. V celé řadě otázek nabízejí líbivá řešení.

A to je na místě? Nějaký boj s SPD nebo s populisty?

Myslím, že ČSSD by se měla začít prezentovat jako konstruktivní pracující strana, která nabízí realistická a dlouhodobě udržitelná řešení. To je podle mého názoru to, co nás odlišuje od populistů. Možná nebudeme schopni slibovat nereálné věci, na které se můžeme na první pohled tvářit, že jsou atraktivní, ale de facto je nikdy nebudeme schopni realizovat.

Soc. dem. rozhodně není strana, která by pouze jenom rozdávala. Jsme zodpovědná strana, která chce, aby země prosperovala dlouhodobě, aby zaměstnanci byli za svoji práci dobře zaplacení a aby se třeba rychleji snižovaly rozdíly mezi mzdou tady a v Německu, abychom měli vzdělávací systém, který připraví naše děti na to, že za dvacet, třicet let budou žít ve společnosti, kterou čekají úplně jiné výzvy a bude fungovat třeba úplně jinak trh práce.