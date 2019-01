Matěj Říha, Právo

Proč jste se rozhodl ucházet se o pozici policejního prezidenta?

Byla to určitá výzva a já mám výzvy rád. Bral jsem to jako příležitost realizovat svoje představy o tom, co by se dalo v rámci policie změnit, zlepšit, posunout dál. Policistou jsem 32 let a vnímal jsem to i jako příležitost vrátit policii to, co do mě investovala. Sám v sobě jsem si to musel vyřešit docela rychle a nebylo to snadné.

Drogové podhoubí u nás je obrovské a já jsem připraven tomu čelit

Zohledňoval jsem, jaký vliv to bude mít na moji rodinu, děti a podobně, a nakonec jsem to uzavřel s tím, že bych si asi vyčítal, kdybych to nezkusil.

Dostal jste nabídku předem? O tom, že se stanete šéfem policie, se přece jen spekulovalo velmi dlouho.

Žádnou nabídku předem jsem nedostal.

Čím jste přesvědčil komisi, která vás do funkce doporučila?

To nevím. Ale předpokládám, že jsem komisi oslovil tím, že mám už dostatek zkušeností, které jsem získal dlouhou cestou od obvodního oddělení na krajské ředitelství i Policejní prezidium, kde už jsem jednou působil na pozici ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Představil jsem komisi svoji vizi dalšího směřování policie, mám jasnou představu o tom, co bych chtěl změnit a jak toho dosáhnout, a zřejmě proto jsem uspěl.

Jaké máte vize? Kde chcete, aby byla policie za pět let?

Policie asi nejvíc potřebuje doplnit personální stav. V současné době je asi 2500 služebních míst neobsazených. Největší podstavy jsou v Praze, středních Čechách a u cizinecké policie, kde nyní vypomáhají policisté z jiných krajů. K tomu se přidávají další priority a to je pro mě doprava a boj proti drogám.

Stále platí, že by policie chtěla naplnit početní stavy tak, aby bylo v zemi 44 tisíc policistů?

Určitě by to bylo moc pěkné, ale jsem nohama na zemi. Musíme brát v úvahu současnou situaci na trhu práce, která ještě více snižuje konkurenceschopnost policie.

Věřím ale, že pokud jde o platy policistů, blýská se na lepší časy. Už za mého předchůdce Tomáše Tuhého se zvýšil průměrný plat policistů a ten trend stále trvá. Nástupní plat u policie v loňském roce činil 21 800 korun a od 1. ledna letošního roku je to už 24 200 korun.

U policistů je to plat na první rok, kdy nastupují do základní odborné přípravy. Po jejím ukončení se plat zvedá v průměru minimálně o další dva tisíce. Po uplynutí šesti měsíců dostávají nováčci také náborový příspěvek, který se pohybuje od 75 do 150 tisíc korun.

Kolik zájemců o práci u policie obvykle projde vstupními testy?

Odhaduji, že zhruba třetina. Nejčastěji potenciální uchazeči neobstojí u psychotestů. Nikoli proto, že je nízká úroveň uchazečů, ale protože jsou testy náročné. A čím dál častěji neprocházejí uchazeči také v testech fyzické zdatnosti. Tady se z mého pohledu promítá fakt, že hlavně mladí lidé tráví hodně času u počítače a moc nesportují. Pak je úplně běžné, že u fyzických testů mají problémy. To je škoda. Policista musí být připravený po všech stránkách.

Před poslanci z bezpečnostního výboru jste prohlásil, že chcete vyhnat policisty do ulic. Jak to chcete udělat?

Musíme ulevit policistům od papírování. To je fenomén dnešní doby. Zbytečně moc píšeme. Pamatuju si u dopravní policie doby, kdy se dopravní nehoda vyšetřovala na jeden list papíru.

Policie je dlouhodobě podfinancovaná. Chybí asi 1,5 miliardy korun

Když se dnes podíváte na spis u dopravní nehody, tak to je několik desítek papírů, které stejně založíme do šuplíku. A tak to jde průřezem přes všechny typy policejních služeb, takže nejen u dopravní služby, ale i u pořádkové nebo kriminální policie.

Znamená to, že třeba dopraváci budou vyplňovat formuláře přes počítač hned na místě nehody?

Tak by to mělo fungovat už dnes. Toto je jednoznačně priorita a hodlám v tom být velmi důsledný.

Bude v této souvislosti potřeba měnit zákony nebo vyhlášky?

Není to o změně jednoho předpisu. Fungují různé komise a na nás je, abychom úkoly od nich dotahovali do konce. Je to velmi složitý proces, ale věřím, že za několik málo měsíců bychom mohli mít pozitivní výsledky.

Na českých silnicích loni zemřelo nejvíc lidí za poslední tři roky. Doprava přitom patří mezi vaše priority. Co plánujete změnit, aby se situace zlepšila?

Dopravní policie má špičkovou techniku a je špičkově vybavená. Je to jenom o tom dostat policisty do ulic, aby byli pro občany dostupní a efektivně pracovali. K tomu jim musíme vytvořit odpovídající podmínky.

A umějí Češi řídit?

Není to jenom o tom, jestli umějí řídit. Záleží také na tom, jak se chovají. Otázka je, co jim dovolíme a co si oni dovolí ke svému svědomí.

Chcete, aby policisté rozdávali víc pokut a byli na řidiče přísnější?

Věřte mi, že policisté by byli nejraději, kdyby žádné pokuty rozdávat nemuseli. Je na to obrovské množství názorů včetně toho, že zvedneme-li výši pokut, nehodovost klesne. Já si to úplně nemyslím. Myslím, že to je spíš o důslednosti vymáhání práva a samozřejmě o respektu občanů k policii i sobě samým navzájem.

Podle statistik začínají zdrogovaní řidiči dohánět ty, kteří sednou za volant pod vlivem alkoholu. Zaměříte se i na ně?

Když se podíváte na statistiky řidičů pod vlivem drog, jde z toho doslova hrůza. Policie je v tomto ohledu připravená, vybavená a má nástroje, jakými tyto řidiče postihovat. Takže se do toho pustíme. Ale zase je hlavní úkol dostat policisty do ulic.

Budou tedy muset řidiči počítat s tím, že policisté budou testy na drogy dělat častěji?

Ano. Test na drogy není úplně nejlevnější záležitost, ale to se nedá nic dělat. Jiná cesta neexistuje.

Chcete zlepšit také boj proti drogám? Co plánujete?

Policie je velmi aktivní v mnoha preventivních projektech ve školách, kde obvykle dochází k prvnímu kontaktu s drogami. Myslím si, že tohle děláme dobře, a budeme v tom pokračovat. Druhou věcí je zpracování tohoto druhu trestné činnosti. Je to dokumentačně velmi náročné a složité a také unikátní v tom, že jednotlivé složky policie musí spolupracovat mezi sebou od územních odborů přes kraje až k Národní protidrogové centrále. To drogové podhoubí u nás je obrovské a já jsem rozhodně připraven tomu čelit.

Postěžoval jste si také na stav vozového parku, který z velké části potřebuje obměnu.

Je potřeba říci, že s vozovým parkem na tom nejsme úplně dobře. Největší problém je v současné době u aut s barevným provedením a nápisem pomáhat a chránit, kde je 70 procent aut, která bychom měli obměnit. V současnosti se za cenu nemalých finančních prostředků snažíme udržovat vozidla ve stavu, aby mohla jezdit.

Jak dlouho obměna potrvá?

Výběrová řízení na obnovu vozového parku byla v minulosti vypsána několikrát. Ne vždycky se to povedlo. Nyní byla vyhlášena první soutěž na vozidla za 400 milionů korun. Je tam měsíční lhůta pro podání přihlášek a běží také další soutěž, kde čekáme na výsledek. Není to běh na krátkou trať.

Jaké další investice kromě těch do aut plánujete?

Policie je v oblasti investic dlouhodobě podfi nancovaná. Chybí asi 1,5 miliardy korun tak, abychom opravili služebny a další věci. V současné době připravujeme seznam největších dluhů. Nejsem takový optimista, abych řekl, že to během dvou nebo tří let zvládneme napravit. Mým úkolem je o ty peníze zabojovat a pokusit se toho udělat co nejvíc. Musím také říct, že spousta věcí se v minulosti povedla. Policie na tom není úplně špatně, ale máme dluh z minulosti, který se táhne nějakých deset let.

Jak bude vypadat tým vašich nejbližších spolupracovníků nebo ředitelů jednotlivých útvarů? Plánujete obměnu?

Se všemi jsem se sešel. Je potřeba si o věcech povídat a najít nějaké společné průsečíky. Všichni slyšeli, co po nich chci, a já po nich nechci nic jiného než práci. Budeme hledat cesty, jak pokračovat dál. Určitě jsem nepřišel na tohle místo s tím, že udělám nějakou revoluci. Takže na jedné straně je můj názor a na druhé straně je potřeba vzít v úvahu, že třeba někdo se mnou nebude chtít pracovat. Není to jenom o mně.

A znamená to, že se nějaké změny chystají, nebo nikoliv?

Každá změna policejního prezidenta s sebou nesla i změny na různých postech. Ani já to nemohu vyloučit, protože buď já, nebo druhá strana přijde s tím, že jsme si nesedli. To je lidské a normální.

Budete nějakým zásadním způsobem měnit struktury uvnitř policie?

Chtěl bych se podívat na fungování celé služby kriminální policie a vyšetřování, protože prochází asi největší změnou. Za ty roky, co funguje, bylo mnoho novel trestního řádu a zákona. Je změna ve struktuře nápadu trestné činnosti. Ustanovil jsem skupinu, která to zanalyzuje a řekne svou představu, kudy dál.

Patřil jste v minulosti mezi zastánce vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ)?

Je potřeba říct, že něco se stát muselo. Vůbec nechci a nebudu hodnotit způsob, jak to bylo provedeno. Z mého pohledu sloučení těch dvou útvarů (protikorupčního a ÚOOZ – pozn. red.) nebylo úplně od věci, ale možná se mohlo lépe komunikovat.

Je dobře, že policie během migrační krize vycenila zuby

Jaká je budoucnost útvaru?

Útvar se určitě rušit nebude.

Pokud mám správné informace, NCOZ by mohla v budoucnosti řešit méně případů. Detektivové by se třeba nemuseli zabývat autokriminalitou a řešili by jiné závažnější kauzy.

Přesně tak. Když se podíváme deset let dozadu a kolik se ukradlo aut, kolik tady fungovalo zločineckých skupin a jaký byl organizovaný zločin, dnes jsme úplně jinde. Krádeže aut klesly o 60 procent a musíme na to reagovat.

V nejbližší dnech nejspíš oznámíte, že v Česku pátým rokem po sobě klesla kriminalita. Kde jsou příčiny?

Důvodů je několik. Republice se ekonomicky daří, to je jedna věc. Druhá věc je, že si občané mnohem víc a lépe hlídají majetek. Existuje obrovské množství kamerových systémů, což si myslím, že je jeden z důvodů, proč téměř vymizela pouliční kriminalita ve velkých městech. Občané nám také některé věci neoznamují.

Co považujete za největší současnou hrozbu?

Terorismus, protože Evropa je dnes v takovém stavu, že není možné tato rizika podceňovat. Troufám si říct, že opatření přijatá v České republice jsou odpovídající současným hrozbám. Za poslední roky se udělalo v této oblasti hodně práce a dnes už víme, co máme dělat, kdyby se něco stalo. Když se nic nestane, budu nejšťastnější člověk na světě.

Čeští policisté několik posledních let pomáhají v souvislosti s migrační krizí v různých evropských státech. Budou v cizině působit i nadále?

Budeme v Srbsku, Makedonii a evropské agentuře Frontex. Mimo republiku bude řádově několik set lidí. Zatím není problém závazky plnit. Mezi policisty je o službu v cizině zájem.

Je česká policie připravena na situaci, kdy by se opakovala migrační krize z roku 2015?

Rozhodně ano. Policie byla připravena i tehdy a je dobře, že vycenila zuby a ukázala, že tady dobře funguje vymáhání zákona. Od té doby jsme se posunuli personálně i materiálně jinam. Jsou vytvořeny plány na ochranu státní hranice a v tomto ohledu nás nic nepřekvapí.

V poslední době se objevilo několik případů, kdy soudy kritizovaly práci policie v kauzách, které skončily osvobozením obviněných. Neplánujete revizi různých kauz?

Vůbec se nechci vyjadřovat k jednotlivým případům. Myslím, že policie dělá trestní řízení dobře a pod dozorem státního zástupce. A pracujeme na tom, aby to bylo ještě lepší. Školíme policisty, vychováváme je, snažíme se reagovat na nové formy trestné činnosti i vyšetřování. Myslím si, že se nám to daří.