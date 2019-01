Novinky, ČTK

Sněžení a silný vítr nadále komplikují dopravu v Libereckém kraji. Některé vozovky mohou namrzat, varování od cestářů platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova, vyplývá z údajů na dopravním webu.

V kraji bylo ráno mezi jedním až minus pěti stupni Celsia. Hlavní tahy jsou převážně mokré, místy na Jablonecku a Semilsku je na nich rozbředlý sníh. Ujetá vrstva sněhu je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš, rozbředlý sníh je silnicích nižších tříd na Jablonecku a zbytky rozbředlého sněhu jsou na vozovkách ve vyšších polohách Českolipska.

Na některých silnicích vytvářel vítr už v pondělí sněhové jazyky, problémy byly na silnicích z Jilemnice na Horní Brannou či Benecko, mezi Tanvaldem a Albrechticemi, Vysokým nad Jizerou a Zlatou Olešnicí i silnici 10 u Turnova.

Na některých vozovkách v Jihočeském kraji se mohou tvořit závěje. V řadě míst se po ránu vyskytují sněhové přeháňky a také fouká vítr. Všechny vozovky jsou ošetřené, ale stále zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností, řekl Jiří Novotný z dispečinku správy údržby silnic Jihočeského kraje.

„Více práce jsme měli v pondělí večer, kdy byla venku téměř veškerá technika. Postupně se situace ale zklidnila,” uvedl. V pondělí večer začalo v regionu sněžit a navíc foukat silný vítr. Kvůli tomu museli hasiči v kraji na několika místech odstraňovat popadané stromy. „Od 22:00 jsme už ale k takovým událostem nevyjížděli,” řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Dopravu v Ústeckém kraji nadále komplikuje silný vítr a sníh. Uzavřena zůstává od pondělí silnice I/7 z Chomutova do Německa, zaváté jsou cesty v Krušných horách. V nižších polohách se objevuje ledovka. Silničáři mají stále v terénu veškerou techniku. „Situace se od pondělka nezměnila, naopak se kvůli silnému větru mírně zhoršila,” řekl ráno dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Silničáři do Krušných hor stále nedoporučují lidem vyjíždět, pokud nemusí. Foukat tam může podle předpovědi meteorologů vítr rychlostí kolem 90 kilometrů za hodinu. Srážky mohou být dnes opět sněhové, v nižších polohách dešťové. Zvýšenou opatrnost radí policisté řidičům i při cestách po městech. Komunikace jsou mokré a místy se může objevit ledovka. Na cestách mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu.

Silnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách jsou po chemickém ošetření holé a mokré, místy na nich leží zbytky rozbředlého sněhu. V některých úsecích na Zlínsku hrozí jejich namrzání. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá většinou uježděná vrstva sněhu o tloušťce od pěti do 15 centimetrů krytá posypem, i ty mohou namrzat. Řidiči musejí v regionu počítat také s nárazovým větrem. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Vozovky na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy včetně D1 jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření. Někde se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. Na silnicích nižších tříd leží místy ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnici číslo 37 u Osové Bítšky blokují uvízlé kamiony, informoval Český rozhlas.

Nejčastější sněhové přeháňky byly v noci na Pelhřimovsku. Hlavní tahy jsou tam především holé, vedlejší silnice s vrstvou sněhu jsou kryté posypem. Podle krajských silničářů se sněhové jazyky tvoří především na silnicích na Třebíčsku. Jsou i na hlavních tazích silnic číslo 23 a 38.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bílá tma v podělí na Božím Daru

V Královéhradeckém kraji byly ráno komunikace sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích druhé a třetí třídy leží od středních poloh místy sníh, v Orlických horách se vlivem silného větru mohou tvořit sněhové jazyky. V horských oblastech hrozí námraza. Vyplývá to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

V platnosti je výstraha meteorologů před silným větrem tvorbou náledí. Severozápadní až severní vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách až 110 kilometrů. Výstraha před silným větrem platí až do středy. [celá zpráva]

Většinou rozbředlý sníh na cestách čeká dnes po nočním sněžení motoristy v Olomouckém kraji. Sníh či jeho zbytky pokrývají téměř všechny vozovky v regionu, včetně hlavních cest. Silnice jsou sjízdné, zvýšená opatrnost je ale nutná. Na D35 mezi Olomoucí a Hranicemi upozorňují správci silnic navíc na námrazu, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh či jeho zbytky na hlavních tazích i vedlejších cestách, silničáři navíc upozorňují na silný vítr. Podobná situace je také na sousedním Šumpersku, sníh leží i na hlavním tahu přes Červenohorské sedlo. Kolem Litovle na Olomoucku jsou sice silnice většinou mokré po chemickém ošetření, správci silnic ale nabádají k opatrnosti kvůli možné tvorbě náledí. Na Šternbersku leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém zásahu silničářů na hlavních tazích i vedlejších cestách, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Na Prostějovsku jsou dálnice mokré, silnice vedlejších tříd však pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách se mohou kvůli silnému sněhu vytvářet sněhové jazyky. Na Přerovsku je potřeba dbát na opatrnost na dálnici na na 263. kilometru, silnice může být kluzká kvůli námraze. U Dolního Újezdu na tomto tahu leží sníh na vozovce. Ostatní silnice v okrese jsou podle silničářů již většinou mokré po chemickém ošetření.

Řada silnic na jižní Moravě, převážně druhé a třetí třídy, jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na úsecích krytých inertním posypem ve vyšších polohách Blanenska či Bílých Karpat zůstává vrstva ujetého sněhu.

Řidiči v Moravskoslezském kraji by měli být opatrní. Na silnicích hlavně nižších tříd po celém kraji jsou zbytky sněhu, ve vyšších polohách posypaná sněhová vrstva. Na Frýdecko-Místecku jsou místy zmrazky. V Beskydech i Jeseníkách snižuje viditelnost sněžení. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Silnice první třídy i dálnice jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Dopravu na mnoha místech v Pardubickém kraji komplikuje sníh. Zůstává na silnicích zvláště ve výše položených oblastech. Někde mohou vznikat vlivem větru sněhové jazyky, upozorňují silničáři. Se sněhem musejí řidiči počítat zvláště v okolí Hlinska Ústí nad Orlicí a v Železných horách. Úsek silnice I/11 přes Suchý vrch na Orlickoústecku je pro kamiony sjízdný jen se sněhovými řetězy. V oblasti Žamberka, Poličky, Svitav a Lanškrouna se tvoří sněhové jazyky a někde i náledí.

Policisté hlídkují u zátarasu v Jáchymově, kde uzavřeli sněhem zavátou silnici směrem na Boží Dar.

FOTO: Slavomír Kubeš, ČTK

V Karlovarském kraji stále komplikuje dopravu počasí, především silný vítr a ve vyšších polohách také sněžení. Řada silnic především v horských oblastech zůstává uzavřena. Kvůli havárii kamionu je nyní neprůjezdný úsek Teplá - Horní Kramolín, informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová. „Kamion je v příkopu a je nakloněn tak, že hrozí jeho převrácení. Náklad se nyní překládá, objízdná trasa vede přes Ovesné Kladruby a Závišín,” uvedla Týřová. Kalamitní stav trvá v Božím Daru, silnice I/25 z Jáchymova je uzavřena od abertamské zatáčky. Autobusy linkové dopravy do města nezajíždějí, jízdu končí u jáchymovské radnice.

Opatrní by ale řidiči měli být i v nižších polohách, zejména kvůli silnému větru. Na silnicích včetně dálnice D6 můžou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Kvůli avizovanému silnému větru nespustí v úterý provoz skiareály na Klínovci, Božím Daru a Plešivci, lyžovat by se naopak mělo v Bublavě na Sokolovsku. Do lesů by se kvůli hrozícímu pádu stromů neměli vydávat běžkaři.

Na některých středočeských silnicích mohou být zbytky sněhu. Řidiči by měli být opatrní například na silnicích nižších tříd na Rakovnicku, na Příbramsku a na mladoboleslavské dálnici D10, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Silnice v regionu jsou většinou mokré po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy může být kvůli sněhovým přeháňkám snížená viditelnost. Místy se také mohou objevit na vozovce sněhové jazyky, například na Benešovsku a Příbramsku.