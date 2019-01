Novinky

„Na našem území bude pokračovat silné severozápadní až severní proudění, průměrná rychlost větru bude, zejména v Čechách, v pondělí a v úterý dosahovat rychlosti s nárazy 55 až 70 kilometrů v hodině, na horách, zejména na severu území, 70 až 110 kilometrů v hodině,” varovali meteorologové.

Vítr by měl slábnout v průběhu středy. V Jihomoravském a Zlínském kraji platí varování pouze do pondělního podvečera. Na zbytku území do středečních 3:00.

K varování před větrem přidali v pondělí meteorologové i výstrahu před náledím. Hrozit bude zejména na jihozápadě a severovýchodě republiky od úterního odpoledne do středečního dopoledne.

Varování se tak vztahuje na Plzeňský, Karlovarský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Jinde by se mělo náledí tvořit pouze ojediněle.