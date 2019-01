„Samozřejmě, když někdo jezdí na sjezdovce podnapilý, tak se nám to nelíbí, ale na druhou stranu grog nevadí. My to nezjistíme,“ konstatoval velitel Horské služby v Krušných horách Miroslav Güttner, který připomněl, že přilby na hlavách lyžařů nejsou povinné a jízda pod vlivem alkoholu není na sjezdovkách legislativně zakázána. Podle něj s alkoholem v Krušných horách problémy zatím nejsou. „Tuto sezonu jsme neměli žádný úraz zaviněný alkoholem,“ tvrdí Güttner.

Podle Vladimíra Kasíka, ředitele Špičáku, nejznámějšího střediska železnorudské části Šumavy, se i u nich na sjezdovkách občas objeví policisté. „Působí spíše preventivně, že by někoho kontrolovali na alkohol, o tom nevím. My na podobné prověrky nemáme právo, pokud je ale někdo zjevně opilý, tak ho vykážeme,“ poznamenal Kasík.

Alkohol na zahřátí by si lyžaři měli odpustit. Nejenže si pod jeho vlivem mohou na svahu sami ublížit, ale představují nebezpečí i pro ostatní. Často také musí zaplatit způsobenou škodu a bolestné. Pokud lyžař pil alkohol, neochrání ho ani pojištění odpovědnosti.

Hory jsou jim malé

Češi se sice v posledních letech vrátili na svoje domácí hory, ty ale narůstající počet lyžařů nestačí pomalu pojmout. V Beskydech se tak do konce ledna otevřou dvě velkokapacitní lanovky, v Mostech u Jablunkova a Dolní Lomné. „Celkový nárůst počtu lidí na horách je obrovský. Sledujeme to v podstatě každým rokem, kdy lidí přibývá. Týká se to nejenom lyžařů, ale i běžkařů a pěších turistů,“ řekl dispečer Horské služby pro oblast Beskydy Česlav Jadamus.

„Naše sjezdovky se zkrátka nedají srovnávat s Alpami. U nás jsou úzké, vesměs ohraničené lesem a lyžařů je pořád víc. Proto dochází častěji ke srážkám,“ řekl Právu náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš s tím, že naštěstí roste počet těch, kteří používají při sjíždění svahů nejrůznější ochranné prostředky.

„Přilby v nynější době již používá většina lidí, u dětí lze hovořit o téměř sto procentech. Stále více jich nosí i páteřní chrániče, a to nemám na mysli jen snowboardisty. Asi je to tím, že jsou na trhu oproti minulosti už dostupné, a to i cenově,“ dodal Klimeš. Na pomoc těm, kdo to potřebují, jsou záchranáři schopni vyrazit prakticky ihned.

Podle náčelníka šumavské horské služby Michala Janďury jsou asi největším nebezpečím pro některé lyžaře na sjezdovkách stále sněžná děla a stromy, které v blízkosti tratí stojí. „I když provozovatelé šumavských areálů tyto pevné překážky značí a zabezpečují, pokud lyžař nezvládne rychlost jízdy a způsob zatáčky, tak střetu nikdo nezabrání. Zatím jsme ale od zahájení lyžařské sezony u takového případu naštěstí nezasahovali,“ dodal Janďura s tím, že takový náraz může mít fatální následky.

Šumavské hory pokrývá v těchto dnech přes půl metru sněhu a lyžuje se jak ve ski­areálu Lipno, tak na Zadově. V obou areálech jsou také upraveny desítky kilometrů běžeckých tratí.

Jak říká náčelník Horské služby pro Jizerské hory René Mašín, rychlost zásahu na sjezdovkách v posledních pěti letech významně ovlivnila nová technika, kterou má dnes Horská služba k dispozici.

V Krkonoších až 160 cm sněhu

Na hřebenech Krkonoš bylo v neděli kolem 160 cm sněhu. Během posledního týdne napadlo okolo 115 centimetrů. Stále přetrvává lavinové nebezpečí. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vydala varování pro turisty kvůli lámajícím se stromům. V neděli silný vítr zastavil lanovku na Sněžku. Problémy byly na severu Čech i v dodávkách elektřiny.

Při víkendovém oteplení začal na horách mokrý a těžký sníh lámat větve a stromy. Ty padaly i do drátů elektrického vedení a narušovaly dodávky proudu, hlavně na Jablonecku.

„Návštěvníkům hor doporučujeme zvážit výlety lesními porosty a nevstupovat pod nahnuté stromy zatížené mokrým sněhem,“ uvedl mluvčí KRNAP Radek Drahný.