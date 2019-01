Jan Rovenský, Právo

Seniorům od ledna stouply penze o 900 korun. Řekl jste, že příští rok by důchody měly podle nastaveného automatu růst o 700 korun, ale že byste chtěl k tomu přidat ještě dvě stovky, abyste dorovnal rychleji rostoucí mzdy. Penzisté by tak dostali znovu 900 Kč?

Ano, je to můj návrh, o kterém se chci bavit.

Myslíte už na další řádné sněmovní volby v tom roce?

Pane redaktore, ještě jste mi zapomněl připomenout, že mám vlastně střet zájmů, protože jsem už důchodce, a protože to všechno vlastně dělám kvůli sobě.

Jestli vás to zajímá, tak nárok na penzi mám už od loňského listopadu, ale ještě jsem nesehnal všechny papíry, protože nemohu najít své maturitní vysvědčení. Úřadu totiž nestačí můj vysokoškolský diplom. Takže jsem si ještě o důchod nepožádal, ale jakmile mi bude vyměřen, tak ho stejně budu posílat samoživitelkám.

Průměrný důchod je nyní 13 300 korun. Takže tím sledujete svůj slib, aby v roce 2021 byla průměrná penze 15 tisíc?

Ano, počítám s tím, že splním slib, který jsem dal a že za dva roky průměrný důchod bude minimálně 15 tisíc. Pravice za pět let v letech 2010-14 přidala seniorům jen 737 korun měsíčně, my jsme jim za rok přidali 900 korun měsíčně a lidem nad 85 let ještě o tisícovku měsíčně navrch.

Aby ale průměrná penze mohla být 15 tisíc, tak je k tomu třeba mít zdroje. Každopádně ale i pro příští rozpočet budou důchody priorita, protože jejich výši neurčuje pracovní trh, jako je tomu u mezd, které rostou rychleji než důchody.

Výdaje na důchody ale každý rok stoupají. Za rok 2018 to bylo 424 miliard, letos to má být 461 miliard. Kde na to chcete dál brát peníze?

Hlavním zdrojem jsou odvody sociálního pojištění a díky nim i letos je důchodový účet přebytkový.

Ze všeho nejdřív chceme napravit staré křivdy, tedy například navýšit důchody ženám, které vychovávaly děti a mají kvůli tomu menší penze nebo v minulosti dělaly za nízké mzdy. Musíme si zanalyzovat, proč někteří lidé, kteří pracovali dlouho, mají nízké důchody a jak to napravit. A také si vytipovat profese, které by mohly jít dřív do penze. To chceme udělat do roku 2021.

V druhém kroku se zaměříme na příjmovou stránku, protože je jasné, že jen současné příjmy nebudou stačit. Musíme se bavit o dalších zdrojích, aby to byla kombinace od státu, zaměstnance a zaměstnavatele. Měli bychom zřídit individuální účty, aby každý viděl, kolik si našetřil a kolik bude brát důchod. A musíme také vyřešit živnostníky, aby neměli nízké penze.

Aby se dál chodilo do penze v 65 letech, což je dřív než v západní Evropě, tak na to potřebujeme zdroje, a ty budeme hledat. A inspirovat se v jiných zemích.

Ministryně práce Maláčová uvažuje, že třetí pilíř by byl povinný.

O tom všem se budeme muset bavit v rámci koalice. Ale nechci, aby třetí pilíř byl povinný, protože to lidé nemají rádi a připomíná jim to starou dobu. Spíš je třeba lidem nabídnout možnosti.

Rychle rostou i ceny potravin, léků, energií či nájmy. Pocítí senioři vůbec to zvýšení penzí?

Uvědomuji si dědictví po listopadu, jak jsme zprivatizovali vodu či suroviny. Zdědili jsme projekty obnovitelných zdrojů. Zavedly se emisní povolenky, které pak výrobci promítají do cen pro odběratele, protože si chtějí si udržet marže.

Samozřejmě mě štve, že stoupají ceny energií, ale tomu by se měl věnovat Energetický regulační úřad, kde si úplně nemyslím, že to reguluje ve prospěch občanů. Je to ale nezávislá instituce jako řada jiných a nemůžeme jim přikazovat, aby určovaly ceny podle našeho gusta.

Bydlení řešíme projektem Výstavba, ale potřebu sociálních bytů si určí obce. Léky jsou u nás jedny z nejlevnějších v Evropě, navíc senioři mají limit doplatků, od 70 let to je 500 korun ročně. Chceme ale zákonem zakázat, aby distributoři vyváželi léky na úkor jejich dostupnosti v ČR. A pokud jde o potraviny, tak ano, řetězce regulovány nejsou, ale věřím, že dostatečná konkurence mezi nimi ten problém řeší.

O ministryni Maláčové jste řekl, že chce návrhem na zvyšování životního minima zničit rozpočet. Proč vám nevadí zvedat penze či rodičovskou, ale zvýšit životní minimum vám vadí, zvlášť když se se sedm let nezvyšovalo a pomohlo by to těm nejchudším?

Paní ministryně přichází s návrhy, které mají dopad na rozpočet, ale nezajímá ji, kde na to vezme peníze. Takže od paní Maláčové v prvé řadě chci, aby udělala revizi sociálních dávek, než se zase budeme bavit o nějakém jejich zvyšování, a abychom efektivně bojovali proti zneužívání dávek na bydlení a v nezaměstnanosti.

Když například ANO prosadilo slevu na jízdném pro důchodce a studenty, tak jsme na to nejdřív našli peníze.

Máme tu lidi, kteří berou podporu v nezaměstnanosti a pracují načerno. Máme tu šmejdy obchodující s chudobou, kterým stoupají příjmy – stačí vzpomenout někdejšího asistenta předsedy TOP 09 Pospíšila. (O kauze více zde - pozn. red.) Je třeba se podívat na spotřební koš, který se roky nezměnil.

O zvyšování životního minima v programovém prohlášení vlády nic není, narozdíl od rodičovské či zrušení karenční doby. Navíc jeho zvyšování by mělo vliv i na ostatní dávky.

Obědy pro děti zdarma také nejsou v programovém prohlášení a bavíte se o tom.

Ano, ale snažíme se to dělat úsporně a efektivně. Proto jsem ministru školství Plagovi nechal přepracovat jeho návrh, protože 500 milionů by šlo na zbytečné věci a administrativu. Místo toho lze žádosti rodičů řešit přímo ve škole prokázáním potvrzení o přídavku na děti, a škola by si pak náklady vyinkasovala u státu.

Náš návrh, aby na oběd zdarma měly nárok jen děti, jejichž rodiče pobírají přídavky na děti, by státní kasu ročně vyšel na 1,2 miliardy. Naopak plošný návrh soc. dem. by stál na všech stupních 10 miliard.

Stále chcete tvrdit, že ANO dělá i pravicovou politiku? Spíš to vypadá, že jste se stali levicovým hnutím.

Samozřejmě, že děláme pravicovou politiku. Od roku 2014 jsme snížili daně o 100 miliard, což pocítili třeba pracující rodiče či důchodci. Plánujeme zrušit superhrubou mzdu.

Jsme nejstabilnější ekonomika v Evropě, máme předvídatelné podnikatelské prostředí, skvěle vybíráme daně, rozbili jsme daňové ráje v Praze, měli jsme přebytkový rozpočet, podařilo se snížit dluh ČR ze 32 procent na 30,1 procenta HDP, od roku 2013 to bylo o 61 miliard – takový Kalousek nás zadlužil o 670 miliard a Sobotka o 400 miliard.

Pojďme ještě k zahraniční politice. Česko se jasně postavilo proti paktu OSN o migraci, pak ale podpořilo pakt OSN o uprchlících, i když jste proti němu měl výhrady. Proč?

Pakt o uprchlících se týkal zprávy Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a nemá na nás žádný vliv.

To ministr vnitra Hamáček zprvu loni říkal o paktu o migraci, a pak proti němu ČR aktivně hlasovala. Jeden nezávazný tedy vadí, další ne?

Pakt o migraci byla principiální záležitost, ten nerozlišoval rozdíl mezi legální a nelegální migrací.

Kvůli té zprávě o uprchlících jsme dokonce přerušili vládu, ale pan Hamáček s Petříčkem na přijetí trvali a přesvědčovali nás, že je to neškodné a že nebude žádný problém. Ale prosadilo se takové znění, kde se jasně píše, že na nás to nemá žádný vliv.

Hlavně mě ale ty pakty OSN nebo Istanbulské deklarace moc nezajímají, jsou nevymahatelné a nemají žádnou závaznost pro náš stát. Stejně se podle nich nebudeme řídit, protože ČR je svrchovaná země s vlastní přistěhovaleckou politikou. Sami si budeme rozhodovat, kdo u nás bude žít.

Migrant, který na území České republiky dorazí ilegálně, je okamžitě zadržen českou policií a jde do detenčního tábora a tam čeká na azyl, který většinou stejně nedostane, a je vyhoštěn. My to tak máme a na tom nebudeme nic měnit.