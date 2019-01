Novinky, ČTK

„Od roku 2014 evidujeme nepříznivý vývoj hydrologické situace, kdy zaznamenáváme dlouhotrvající deficit srážek,” uvedl Roldán. Nepříznivě podle něj působí i nadprůměrné teploty vzduchu v létě, které jsou příčinou zvýšeného odpařování, stejně jako několik zimních období s podprůměrnými zásobami sněhu. Aktuální vývoj je podle něj příznivý a srážkový deficit se snižuje.

Většina přehrad v povodí je naplněná na více než 80 procent své kapacity. Například Lipno je naplněno na 88 procent, Slapy na 87 procent, Švihov na Želivce z 81 procent, Římov z 94 procent, Orlík ze 79 procent a Hracholusky z 54 procent.

„Hovořit nyní u tom, jaká bude situace na vodních tocích v povodí Vltavy na jaře nebo dokonce později během roku, je spekulativní. Situace bude záviset na množství srážek a na celkovém vývoji hydrometeorologické situace,” dodal.

Podobně se situace zlepšila i na tocích v povodí Odry. V přehradách povodí přibylo za poslední měsíc 18 milionů metrů krychlových vody, z toho v beskydských nádržích Šance, Morávka, Těrlicko a Žermanice 15 milionů metrů krychlových.

Hladiny stouply i na přehradách v povodí Moravy. I tak však nádrže nejsou naplněné, Vranov je na 65 procentech, Vír na 43 procentech.

Zemědělské sucho pomine



Sníh či déšť, který ještě přijde v nejbližších dnech, by měl stačit na to, aby se hodnoty nasycení půdy vodou do jednoho metru dostaly v Čechách na normální stav, uvedl ve čtvrtek bioklimatolog z vědeckého týmu projektu InterSucho Miroslav Trnka. [celá zpráva]

Takzvané zemědělské sucho, kdy v půdě chybí voda, by tak mělo pominout. Horší situace zůstává na Moravě, především střední a východní a v části jižní Moravy. Na některých místech přetrvává i hydrologické sucho, tedy nedostatek vody v řekách a nádržích.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století. [celá zpráva]

Škody za loňské sucho odhadlo ministerstvo zemědělství již dříve až na 11 miliard korun. Zemědělci a pěstitelé stromů budou moci získat jako kompenzaci až dvě miliardy korun.