Renáta Bohuslavová, Novinky

Schůzka nového vedení Prahy s Babišem, členy vlády i ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřinou Arajmu proběhla ve čtvrtek. Hlavním tématem byla právě směna pozemků v Letňanech, které patří Praze a stát je chce vyměnit, aby na nich mohla vzniknout vládní čtvrť pro 10 tisíc úředníků.

„V podstatě řekli, že další majetkové operace v Praze jsou podmíněné Letňany. Když nebudou Letňany, tak nebude žádná jiná směna,” řekl Novinkám radní pro majetek z TOP 09 Jan Chabr, který se minulý týden účastnil schůzky vedení města s Babišem. Praha podle něj od státu historicky požaduje téměř 150 staveb nebo pozemků.

Ačkoliv se Babišova slova podle Chabra týkala především směny majetku, podmínka směřovala i na dopravní stavby, jako je městský okruh nebo metro D, které jsou pro Prahu klíčové a bez finanční pomoci státu je nebude moct realizovat.

„Pakliže by se daná směna nerealizovala, je zřejmé, že dojde k zásadnímu přehodnocení vztahů a plnění žádostí Prahy,” doplnil Chabr.

Marvanová: Když nevyhovíme, bude problém



„Bylo z toho zřejmé, že o pozemky má velký zájem a že udělá maximum pro to, aby je Praha se státem vyměnila. Nebylo to doprovozeno explicitními výhrůžkami, ale mezi řádky to tam probleskávalo,” řekl Novinkám další zdroj obeznámený s průběhem schůzky.

Podobný dojem z první schůzky pražského vedení s premiérem má i radní pro legislativu a bydlení za Starosty Hana Marvanová.

„Takhle to skutečně je. Pan premiér to staví naprosto zásadně a je to pro něj klíčová priorita. Samozřejmě že je možné, že když my mu nevyhovíme v tomto, pak bude problém, aby oni byli vstřícní k požadavkům Prahy,” popsala situaci Marvanová.

Slova svých kolegů po prvním jednání trochu mírnil náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Šlo podle něj o taktiku vyjednávání. „Takhle fatálně jako 'buď, anebo' to určitě znělo, ale ten, kdo uzavírá nějaký obchod, byl v takových situacích mnohokrát. Myslím, že to bylo první jednání, kterým si partneři vymezují pozici,” uvedl Hlaváček.

Babiš: Je to skvělý projekt



Premiér Babiš na opakované dotazy Novinek, proč na stavbě vládní čtvrti tak trvá a zda může být státní finanční podpora městu ohrožena v případě, že ke směně nedojde, neodpověděl.

Projekt hájil na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání. „Je to skvělý a rychle návratný projekt. Myslím, že administrativní centrum by mělo zásadní pozitivní vliv na fungování Prahy. Je to na okruhu Prahy a večer tam nikdo nejezdí a plno občanů by tak nemuselo jezdit do centra. Divím se, že někdo projekt kritizuje,” hájil Babiš výstavbu centra.

Pozemky, na nichž by premiér chtěl vládní čtvrť za 10 miliard korun pro 10 tisíc úředníků postavit, patří městu. Stát by je chtěl s městem vyměnit. Zatím ale není jasné, za kolik nebo za co. Hodnota pozemků je podle odhadu, který si nechal premiér vypracovat, 400 milionů korun. Radní pro majetek Chabr Novinkám ale řekl, že mu taková částka za pozemky o rozloze 400 tisíc metrů čtverečních připadá podhodnocená, a bude si chtít nechat zpracovat vlastní odhad.

Bém olympiádu, Babiš vládní čtvrť



Pozemek, na němž chce Babiš vládní čtvrť postavit, je dnes v územním plánu zanesen jako tzv. zvláštní komplex ZVO území. Na tomtéž místě chtěl před více než deseti lety vystavět někdejší primátor Pavel Bém (ODS) olympijský areál.

Podle územního plánu je zde možné postavit prakticky cokoliv od sportovišť přes koncertní sál, vysokou školu, čerpací stanici, kostel, nemocnici, výzkumné centrum, byty, ale i administrativní budovy.

„Obchodní zařízení s plochou nepřevyšující 15 000 metrů čtverečních prodejní plochy, stavby a zařízení pro veřejnou správu, stavby a zařízení pro administrativu, zařízení veřejného stravování, hotelová a ubytovací zařízení atd...” uvádí se v územním plánu u funkčního využití území.

Radní Hlaváček ale dodává, že na základě domluvy se státem je v případě prioritní stavby možné územní plán vcelku rychle změnit. Navíc nyní je v procesu schvalování nového územního plánu, tzv. metropolitní plán, v němž je stále možné dělat změny. Zastupitelstvo ho bude schvalovat až koncem roku 2022.

„To, že je tam ZVO, určitě není překážka. V metropolitním plánu se tam předpokládá nerušící výroba jako třeba výzkumné centrum,” dodal Hlaváček s tím, že se dá ale předpokládat omezení výškových staveb ve vztahu k sousednímu letišti.

Praha chce v Letňanech nemocnici



Praha má navíc s pozemky svůj vlastní záměr. Mohla by tam vzniknout moderní nemocnice, která metropoli schází.

„Není vhodné stavět v Praze úřednické ghetto. Náš záměr je nyní mít v Letňanech primárně rezidenční čtvrt a vystavět tam novou severní moderní nemocnici,” reagoval po jednání primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

S tím souhlasí i další. „Praha nemá částečně asi kromě Motola takovouto moderní nemocnici. Tohle je jediné téma, které přebije to jeho (Babišovo) úřednické městečko, protože novou hezkou nemocnici by chtěli všichni,” doplnil Novinkám zdroj.

Na myšlenku stavby nové nemocnice podle zástupců na jednání velmi pozitivně reagoval i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pozemky za peníze na okruh a metro



I přesto by ke směně pozemků podle Chabra dojít mohlo a úplně to nevylučuje. Vedení města se s premiérem sejde 30. ledna, na kdy Babiš i s ředitelkou Arajmu naplánovali prezentaci projektu vládní čtvrti.

Stát by ale podle Chabra musel Praze nabídnout například spolufinancování dostavby vnitřního městského okruhu nebo metra D. Premiér také v listopadu prosazoval výměnu pozemků za Veleslavínský zámeček, který Praha chtěla a zasadila se o to, aby nešel do dražby a neskončil v rukou soukromého investora. Varianta však podle zástupců Prahy padla, jelikož o objekt má nyní primárně zájem ministerstvo kultury. Výměna by podle Prahy ani tak nebyla dostatečně adekvátní. [celá zpráva]

Výstavbu vládní čtvrti Andrej Babiš prosazuje už dva roky. Již v minulém volebním období o tom mluvil s primátorkou Adrianou Krnáčovou. Poprvé se o záměru Babiš zmínil v prosinci 2016 a jako jednu z priorit si vybudování takové čtvrti stanovila i jeho současná vláda. [celá zpráva]