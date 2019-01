Novinky, ČTK

„To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje,“ řekl Brabec. Mnoho evropských zemí se podle něj k Huawei staví jinak, i když jejich zpravodajské služby mohly mít podobné informace. „Mně se to hůř komentuje, protože ta jednání, která se vedla, se vedla v utajeném režimu,“ doplnil.

Ekonomický dopad lze očekávat i podle ministrů zemědělství a kultury Miroslava Tomana a Antonína Staňka (oba ČSSD). „Každé opatření, které se dotýká kterékoli firmy, nemusí to být čínská, může mít odvetná opatření. S tím se musí počítat. Je možné, že to tyto dopady bude mít,“ řekl novinářům Staněk.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) Novinkám napsal: „Oficiálně žádnou takovou informaci nemám.“ Totéž Novinkám řekl i ministr dopravy Dan Ťok.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov řekl, že Čína chystá odvetná opatření. Zmínil plánované investice za 8,5 miliardy korun na budování sítě 5G a také ohrožení dohod, které mají s Čínou společnosti Škoda Auto a PPF. [celá zpráva]

Uvedl také, že šéf BIS Michal Koudelka a šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil podle něj ohrožují ekonomické zájmy země.

Brabec poukázal na to, že síťové vybavení od Huawei využívají telekomunikační operátoři v řadě evropských zemí. Věří, že varování českých úřadů nebude mít soudní dohru, ekonomické dopady ale nevyloučil. „Kdyby to mělo nějakou soudní dohru a Česká republika by neuspěla třeba v nějaké mezinárodní arbitráži, tak by to nepochybně mělo nějaké dopady, takže nelze to vyloučit,“ řekl místopředseda vlády.

Bezpečnostní riziko

Před vánočními svátky NÚKIB vydal varování před užíváním infrastruktury společností Huawei a ZTE společností kvůli bezpečnostním rizikům. [celá zpráva]

Zemanova slova NÚKIB odmítl komentovat s odůvodněním, že je apolitický. Konstatoval, že při ohrožení bezpečnosti je jeho povinností varovat. "Jako striktně apolitickému úřadu nám komentování politických výroků nepřísluší. Naším posláním je ochrana kybernetické bezpečnosti České republiky. S tím souvisí i naše povinnost včasného varování, máme-li relevantní informace, že je česká kybernetická bezpečnost ohrožena," uvedl mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Reagovat nehodlá podle svého mluvčího Ladislava Štichy ani BIS.

Politici prezidentovu kritiku BIS nesdílejí. Brabec řekl, že BIS věří, stejně jako ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).