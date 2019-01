Barbora Zpěváčková, Novinky

Maláčová nastínila, že na stůl předloží dvě možné varianty. První je taková, že stát proplatí alimenty jen těm, jejichž příjem je maximálně 2,7násobek životního minima.

Pro jednoho dospělého činí životní minimum 3410 korun, pro dítě do 6 let 1740 korun, pro dítě od 6 do 15 let 2140 a pro dítě od 16 let činí 2450 korun.

„Druhá verze je bez zastropování. Týkalo by se to všech domácností. Stát by měl zaskočit za neplatícího rodiče a potom ty peníze vymáhat. Kloním se k té druhé verzi, tedy nezastropovat,“ řekla v úterý novinářům Maláčová.

Nechť na to zapomene, rozčílil se Babiš



Premiér Babiš na návrh ministryně práce reagoval zostra. „Maláčová dělá politiku ČSSD, že vyjednává s médii a nevyjednává se mnou. Chce zničit tenhle rozpočet. Moje stanovisko je stále stejné. Není možné paušálně všem zaplatit. Musíme diferencovat,“ rozčílil se Babiš.

„Nějaké paušální, jak si soc. dem. představovala v minulosti, že vyplatíme 18 miliard všem, za ty, kteří jsou nezodpovědní, tak na to nechť zapomene,“ vzkázal ministryni.

Zdůraznil, že hlavní problém je s vymahatelností práva. Stát by měl podle premiéra převzít zodpovědnost například v případu dlužníků vězňů. „Máme různé dlužníky, máme 1500 vězňů, kteří nemají peníze, aby zaplatily matkám. V tom případě by to měl udělat stát a následně to vymáhat. Pak máme lidi, kteří jsou bohatí, ale tomu placení se vyhýbají. Tam se ten stát musí snažit,“ uvedl.

Zavedení zálohovaného výživného byla jedna z podmínek ČSSD ke vstupu do koalice. Sama Maláčová o něm mluví jako o „symbolu“ a „velkém dluhu sociální demokracie“. ANO a ČSSD budou finální podobu ladit na koaličním jednání. Už teď je jasné, že to bude těžký boj.

Ministryně chystá rodinný balíček



Maláčová návrh připravuje v rámci rodinného balíčku, který předloží v řádu několika týdnů. Balíček bude obsahovat čtyři předlohy, jak už Novinky informovaly. [celá zpráva]

Kromě zálohovaného výživného ještě zvýšení rodičovského příspěvku na děti od ledna 2020 z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Na tom už se koalice dohodla.

Rodinný balíček by měl také zajistit financování dětských skupin ze státního rozpočtu a ukotvit takzvané sdílené pracovní místo. „Jde o to, že si zaměstnavatelé často stěžují, že jim částečné úvazky zvyšují náklady. Sdílené pracovní místo funguje tak, že je tam jedno celé místo a dvě nebo tři osoby se střídají,“ uzavřela Maláčová.