Nehoda na dálnici D1 se stala na 301. kilometru u Podhoří ve směru na Prahu. Mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková řekla, že podle prvotních informací při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Kvůli havárii byl ale na D1 ve směru na Prahu zastaven provoz. Nyní se rozhoduje, zda při vyšetřování a odstraňování následků nehody budou moci vozidla jezdit aspoň jedním pruhem.

Situace na 303. kilometru D1 před 11. hodinou

Čerstvý sníh trápí řidiče především na Liberecku, kde napadlo až osm centimetrů. V terénu mají silničáři veškerou techniku. Pro kamiony nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Polsko.

V Ústeckém kraji jsou problémy zejména na Děčínsku.

Nový sníh v úterý v 10:40

Silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi Jihlavou a Humpolcem platí varování před kluzkou vozovkou. V noci sněžilo, někde jsou silnice po chemickém ošetření mokré, někde leží rozbředlý sníh. Na vedlejších silnicích je místy pod novým sněhem zledovatělá vrstva starého sněhu.

BEZ KOMENTÁŘE: Sněžení ve Zlíně

Někde nemohly projet kamiony. Hlavní tahy jsou mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vedlejších silnicích leží vrstva sněhu krytá posypem. Teploty v noci klesaly k minus třem stupňům Celsia.

Zasněžené ulice v Blansku

Především na silnicích nižších tříd by si řidiči v Moravskoslezském kraji stále měli dát větší pozor. V některých místech regionu navíc sjízdnost komplikují sněhové přeháňky a může tak být snížená dohlednost. Na silnici první třídy číslo 11 u Mostů u Jablunkova na Frýdecko-Místecku platí výstraha před náledím.

Na silnicích na Bruntálsku může být po chemickém ošetření stále rozbředlý sníh, na Opavsku na vozovkách udržovaných posypem místy zůstává ujetá vrstva sněhu, která může být někde zledovatělá.

Dopravu ve Zlínském kraji komplikují sněhové přeháňky, které snižují dohlednost. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky na Kroměřížsku pokrývá mnohde vrstva nového sněhu, s rozbředlým sněhem na komunikacích musejí řidiči počítat také na některých místech Zlínska. Ve vyšších polohách Vsetínska leží na silnicích uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní vozovky v regionu jsou po chemickém ošetření mokré.

Sněžení ve Zlíně

Rozbředlý nebo ujetý sníh pokrývá většinu silnic v Olomouckém kraji, který v noci zasáhly sněhové přeháňky. V regionu stále hustě sněží. Všechny silnice jsou zatím sjízdné. Řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností.

Rozbředlý sníh v kraji kvůli vydatnému sněžení pokrývá dálnice i silnice nižších tříd. Například na Olomoucku správci silnic v noci poslali do terénu všechny sypače a nabádají řidiče, aby kvůli kluzkým vozovkám jezdili opatrně.

Silnice jsou mokré nebo na nich leží mokrý sníh.

Čerstvý nebo rozbředlý sníh pokrývá také silnice na Šumpersku, Jesenicku, Přerovsku a Prostějovsku. Kvůli sněžení a větru je na silnicích snížená dohlednost. Ve vyšších polohách je na méně důležitých silnicích vrstva ujetého sněhu s posypem.

Podobná situace je také ve Středočeském kraji. Dlouhá kolona se vytvořila na trase z Kutné Hory do Prahy v kopci u Vyžlovky, kde je větrno a padá mokrý sníh. Kolony lze očekávat také na trase z Benešova do Prahy u Mirošovic, kde si řidiči podle informací Českého rozhlasu Radiožurnálu počkají až půl hodiny.

Situace na jihu Moravy

Se zbytky sněhu po úklidu pluhy musejí řidiči místy počítat i na hlavních tazích. Sněžení nebo déšť se sněhem jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8, D10 a D11. Na silnicích první třídy na Příbramsku cestáři v noci varovali před sněhovými jazyky.

Vzpříčený kamion na silnici I/35.

V Královéhradeckém kraji začalo v noci silně sněžit. Na silnicích leží vrstva sněhu a řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. Policie v 07:00 evidovala v kraji přibližně deset nehod. Na několika místech havarovaly kamiony. V důsledku nehod se tvoří kolony například v okolí Rychnova nad Kněžnou.

Sněžit má i přes den, v nižších polohách pod 400 metrů nad mořem by sněžení mělo přecházet do deště. Silný vítr by na silnicích mohl tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje. Teploty se ráno v kraji pohybovaly kolem nuly, na hřebenech hor bylo minus pět stupňů Celsia. Teploty by se měly přes den pohybovat od dvou do pěti stupňů.

V Pardubickém kraji byla kvůli vzpříčenému kamionu u odbočky na Opatovec na Svitavsku na několik desítek minut zcela uzavřena silnice I/35.Po půl desáté byl provoz kyvadlově obnoven. Hasiči v kraji během úterního rána pomáhali několika havarovaným autobusům. Nehody se obešly bez vážného zranění.

Hasiči v Pardubickém kraji vyprostili od rána už několik zapadlých autobusů.

V Karlovarském kraji komplikuje dopravu sněžení. Na silnici I/6 u Údrče na Karlovarsku havarovalo auto, dva lidé byli zraněni. Dopravu tam řídí policie.

Silnice v kraji jsou po chemickém ošetření, místy leží rozbředlý sníh a může vznikat námraza. Sněžení také snižuje dohlednost. Podle předpovědi meteorologů má sněžit a pršet celý den. Zatímco na horách by mohlo vydatně sněžit, v polohách pod 500 metrů budou srážky přecházet ve smíšené nebo dešťové. Bude silný vítr s nárazy až 70 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů v hodině. Ve vyšších polohách se mohou proto tvořit sněhové jazyky nebo závěje.

Na Blanensku ve stoupání silnice 43 u obce Závist mají problémy kamiony. Jednomu z nich ráno pomáhali hasiči.

Na silnicích v okrese Prachatice se tvoří sněhové jazyky. Část silnic v Jihočeském kraji je dnes ráno sjízdná jen se zvýšenou opatrností, část je holá a mokrá. V kraji je nyní od minus tří do plus tří stupňů. Sněhové jazyky se zatím tvoří jen na Prachaticku. Přes noc vyjížděli silničáři po kraji téměř s veškerou technikou, jak řekla dispečerka.

Řidiči na jižní Moravě musejí od rána počítat s komplikacemi, na většině území hustě sněží a teploty se pohybují od nuly do minus tří stupňů. Silničáři jsou v terénu s veškerou technikou. Větší problémy mohou být především ve vyšších polohách Blanenska a severozápadního Brněnska a také v Bílých Karpatech, kde by se mohlo vytvářet náledí a sněhové jazyky.