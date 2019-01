Jiří Novotný, Právo

S iniciativou tuto značku po vzoru některých evropských zemí zavést přišly před časem dopravní policie a oddělení BESIP ministerstva dopravy (MD).

Na otázku Práva, kdy se tedy na komunikacích v ČR nové značky objeví, odpověděl Tomáš Lukašík z tiskového oddělení MD: „Policie vytipovala a předložila našemu ministerstvu ke schválení místa, kde mají být umístěny. Vždy jde o nájezdy na dálnice. Nyní to projednáváme a značky by se v provozu měly objevit v průběhu letošního jara.

Na nájezdech k dálnicím se má značka objevit na jaře

Vzhledem k tomu, že se jedná o informačně-provozní značku, nejsou k jejímu zavedení potřeba žádné legislativní změny ani vyhláška.

„Poté, kdy MD žádosti policie schválí, dostane Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokyn, aby značky nechalo vyrobit a rozmístilo je na nájezdech,“ řekl Lukašík.

Ubýt by tak mělo tragických případů, jako byla například loni v září několikakilometrová jízda 28letého Jana Kočky v protisměru po dálnici D11, kde se jeho mercedes na 32. kilometru střetl s nákladním vozem.

Video

Nehoda Jana Kočky na D11. Archivní video

Zahynul Kočka i řidič kamionu. Navíc se pitvou prokázalo, že Kočka řídil pod vlivem alkoholu a drog. Bez nehody naopak skončila 2. prosince sedmikilometrová jízda řidiče passatu v protisměru po dálnici D1 u Ostravy. Naštěstí se mu všechna auta včas vyhnula.

„Opilým řidičům či narkomanům zřejmě tato nová dopravní značka v nesprávném nájezdu na dálnici nezabrání. Jsou ale mnozí řidiči, kteří se prostě chovají jen zmateně. Ti teď dostanou nepřehlédnutelnou výstrahu, že najíždějí v protisměru. Fatálních nehod by tedy v případě tohoto nejrizikovějšího dopravního přestupku mělo skutečně ubýt,“ řekl včera Právu vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Za jízdu v protisměru, ale i otáčení či couvání v místě, kde to není dovoleno, je na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla sedm trestných bodů v rámci postihu neukázněných motoristů, pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku. A v případě, že řidič tímto jednáním způsobí nehodu s vážnými následky, je to posuzováno jako trestný čin a čeká jej soud.