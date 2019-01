Stuchlík chce do vedení ANO. Vyvolal tím rozruch v pražské buňce

Petr Stuchlík (ANO), který v komunálních volbách neúspěšně bojoval o šanci stát se pražským primátorem, se rozhodl kandidovat do předsednictva hnutí ANO. Oznámil to v dopise členům hnutí. Zrovna pro pražské ANO je však jeho kandidatura nečekaná. „Nechápu odkud se jeho potřeba bere,” reagoval další pražský kandidát do předsednictva a předseda krajské organizace Jan Říčař. Hnutí si své vedení bude volit na sjezdu v únoru.