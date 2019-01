Aleš Honus, Právo

Výskyt lyskonoha ploskozobého je v České republice vždy považován za velkou událost. Podobný případ se většinou jednou ročně objeví s tím, že pozorován bývá vždy jen jeden kus. Minimálně od konce 70. let minulého století se ale podle odborníků nestalo, že by byl lyskonoh pozorován v tuto roční dobu.

„Je to opravdová rarita. Občas se stane, že se do České republiky jeden zatoulaný pták dostane buď při jarním, nebo při podzimním tahu, ale nikoliv v tuto roční dobu. Přemýšlíme, jak se to mohlo stát,“ řekla Marie Slabejová ze společnosti Semix Pluso z Otic u Opavy, která se o lokalitu Kozmických ptačích luk stará a která ptáka i vyfotografovala.

Lyskonoh ploskozobý

FOTO: Marie Slabejová

Podle ní jde o mládě, které se narodilo v létě minulého roku, o čemž svědčí i skutečnost, že zatím nemá dospělácké zbarvení. „Zdá se, že se sem dostal kvůli své mladické nezkušenosti, možná se při podzimním tahu dostal do nečekaných poryvů větru a ztratil se. Kdo ví,“ řekla Slabejová.

Vysvětlila, že tento živočišný druh tráví letní období v severské tundře a na zimu, kde na prahu arktických oblastí panují hluboké mrazy, se celá populace lyskonohů stěhuje přes Evropu až k severním břehům Afriky.

Lyskonoh ploskozobý se objevil vzdušnou čarou asi kilometr od Hlučínského jezera.

Na hlučínské Štěrkovně pták pobývá už zhruba dva týdny. Ornitologové věří, že pokud se nestane obětí nějakého predátora, určitě najde cestu zpátky. „Až uzná za vhodné, tak prostě odletí. Může se stát, že se každým dnem zvedne a přeletí někam k Africe, anebo tady zůstane déle a poletí až později směrem k severské tundře.

