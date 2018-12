Jiří Mach, Právo

„Smysl dává spojení/návrat STAN a Topky. Jenže STAN buduje značku a Miroslav Kalousek je nenávidí za nevděk a zradu. Odliv by byl s námi stejně větší než zisk. To je celé. Jen snílci bez tvrdých dat sní svůj sen,“ napsal den před Vánoci Bělobrádek.

To Kalousek nenechal bez odezvy. „Buď tak laskav, bratře, a alespoň na Štědrý den se zdrž pomluv o něčí nenávisti. To je emoce, kterou v politice necítím k nikomu. Příliš vyčerpává a rozežírá nitro. Pomodlím se dneska za tvoji pokojnou mysl a odhodlání nepomlouvat bližní. Přeji vše dobré,“ odpověděl.

„Možná jsi to nepostřehl, ale tvým rozhodnutím už bratři nejsme. Maximálně tak v Kristu, jestli v něj skutečně věříš,“ reagoval o Štědrém dnu Bělobrádek. „Zcela bez emocí konstatuji fakta. Pokud chceš, mohu tě citovat. Dost si pamatuju. Nenávist necítím, ani k tobě ani k Andreji Babišovi. Za modlitbu srdečné Pán Bůh zaplať,“ dodal.

Podle něj by totiž lidovci na společné kandidátce působili na liberální voliče STAN či TOP 09 odpuzujícím dojmem. Tři subjekty by musely ve volbách posbírat minimálně 15 procent hlasů, aby překonaly zákonnou hranici pro volební úspěch. TOP 09 a STAN sice kandidovaly v minulosti společně, aniž by formální volební koalici založily, ovšem zákonnou hranici pro do Sněmovny překonaly, tudíž jejich společnou kandidaturu nikdo nerozporoval.

Kdo může za Kuberu?

Nyní se všechny tři strany potácejí kolem pětiprocentní hranice, která podmiňuje vstup do Sněmovny. Podle sociologa Daniela Prokopa z Medianu by všechny subjekty pohromadě mohly pomýšlet na zisk až 20 procent hlasů, ale Bělobrádek s odkazem na vlastní průzkumy tvrdí, že matematický součet nefunguje, protože lidovci by pro část voličů představovali rudy hadr na býka. To byl formálně i důvod, proč lidovci před sněmovními volbami ustoupili od spolupráce se STAN.

A se Starosty nemají lidovci dobré vztahy i kvůli volbě předsedy Senátu. Kandidát STAN tehdy pohořel už v prvním kole, do druhého kola se dostal kandidát lidovců, bývalý rektor Karlovy univerzity Václav Hampl, ale nakonec vyhrál kandidát ODS Jaroslav Kubera.

Přitom kdyby senátoři STAN podpořili Hampla, měl by vítězství jisté. „STAN vyměnil Kuberu za dva místopředsedy, to je celé,“ poznamenal na sítích před časem Bělobrádek, čímž ale pobouřil Gazdíka. „To není pravda. Tečka,“ odsekl s tím, že sám ví, jak to bylo. „Tak to nějak nevychází. My asi dodali Čunka,“ odpověděl Bělobrádek. „Nejen...“ zněla lakonická odpověď.

Naše výzkumy jednoznačně vychází pro koalici TOP 09 a STAN Jiří Pospíšil, předseda TOP 09

Na odmítnutí TOP 09 a STAN se zřejmě nic nezmění ani poté, co Bělobrádek opustí vedení strany. „O hlubší integraci na celostátní úrovni neuvažujeme z důvodů rozdílnosti programů,“ sdělil Právu kandidát na příštího šéfa lidovců Jan Bartošek.

Jeho vyzyvatel Marian Jurečka je podobného názoru. „Osobně v tom budoucnost nevidím a neupínám se k tomu. Prioritu vidím v přenesení dobré práce a důvěry KDU-ČSL z komunální a krajské úrovně také na sněmovní,“ napsal Právu.

Zato obnovení spolupráce mezi zbylými dvěma subjekty se snaží oživit šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. A začít by chtěl hned u jarních voleb do Evropského parlamentu. „Naše výzkumy jednoznačně vychází pro koalici TOP 09 a STAN. V tom případě by voliči úplně neodcházeli, ale podporovali by ji i voliči, kteří by jinak jednu z těchto menších stran asi nevolili. Pracuji se STAN na společném projektu a bavíme se o tom, zda udělat společnou kandidátku pro evropské volby,“ popsal Právu s tím, že definitivně bude rozhodnuto na výkonném výboru strany na přelomu ledna a února.

Sám získal nominaci na kandidátku z pražské buňky a vážně o výzvě uvažuje. „Pro evropské strany není špatně, když předseda kandiduje v evropských volbách. To potvrzuje jen to, že evropská politika není pro TOP 09 okrajové téma, kam posíláme vysloužilé politiky. Praha a Brusel nejsou dvě rozdílné politické entity. A je to jen hodina cesty,“ uvedl.

Že se nedaří spojit s lidovci ho prý mrzí, ale vrata prý nejsou zcela uzavřena. „Politická scéna se tolikrát změní, že říkat, co bude za dva roky, je předčasné. Teď se budu koncentrovat na evropské volby,“ dodal.