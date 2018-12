ren, Novinky

Daňový balíček prosadila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a hlavní podporu našla ve vládních stranách ANO, ČSSD i komunistů, kteří vládu tolerují. Své návrhy se ale podařilo prosadit i části opozice.

Na doporučení rozpočtového výboru poslanci podpořili pozměňovací návrh ODS na zvýšení limitů pro využití výdajových paušálů u živnostníků z milionu na dva miliony, které bude platit už pro rok 2019.

„Minulá vláda ANO a ČSSD snížila tuto hranici a my jsem rádi, že se tento limit dnes navrací. Dnešním rozhodnutím tisícům živnostníků odpadne administrativa s tím spojená,” kvitoval přijetí návrhu poslanec za ODS Vojtěch Munzar.

„Přehodnotila jsem názor. A chci tím demonstrovat, že chci pomoci skupině živnostníků, kterým se přitížilo zákony na regulaci, kterými narovnáváme podnikatelské prostředí,” uvedla ministryně Schillerová.

Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání.

Dodávky tepla do desetiprocentní sazby DPH



Dále Sněmovna podpořila návrh poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky na přesunutí dodávek tepla do nižší, desetiprocentní sazby DPH. „Přestože si nemyslím, že se to promítne do snížení ceny za teplo, tak to může snížit dramatický nárůst cen,” řekla na plénu poslancům Schillerová. Změna má tlumit tlaky na růst cen tepla, který hrozí hlavně kvůli zdražení emisních povolenek.

V rámci daňového balíčku došlo i ke zpřesnění odpočtů na vědu a výzkum a toho, kdy firma může výdaje použít.

Sněmovna naopak nepodpořila návrh ODS na zrušení superhrubé mzdy nebo na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka ani prodloužení lhůty na podání elektronického daňového přiznání, což chtěli Piráti.

„Podporuji tuto myšlenku, ale ne toto provedení,” řekla na plénu Schillerová a doplnila, že vláda připravuje novelu, v níž by se elektronickým daňovým přiznáním zabývala.