Radim Vaculík, Jiří Mach, Právo

„Je tam vše o našich dárcích i o našich projektech. Děláme to tak patnáct let. Nemůžeme si dovolit žádnou neprůhlednost, protože v tu chvíli by naše reputace šla do háje,“ řekl Právu Ondráčka.

Do TI se například opřel premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co organizace podala podnět k Evropské komisi ohledně možného premiérova střetu zájmů.

Premiérovo obvinění

Babiš Transparency International obvinil ze zkorumpovanosti a podjatosti, protože pobírá peníze od Evropské komise a OLAF, který zase vyšetřuje Babiše kvůli jeho kauze Čapí hnízdo. Organizaci vyzval, aby zveřejnila veškeré své příjmy za posledních deset let.

Server Parlamentní listy tyto příjmy zveřejnil poté, co ze střetu zájmů obvinila TI jeho majitele, senátora Iva Valentu. Podle zveřejněného dokumentu dostala TI v letech 2009 až 2017 celkem 80 milionů korun. Nejvíce pak od ministerstva vnitra (bezmála 15 milionů) a od resortu zahraničí (přes 14 milionů).

O finance soutěžíme ve výběrových řízeních. Patří k tomu audity s přesností na jeden haléř David Ondráčka, šéf TI

Příjmy od Evropské komise činily kolem devíti milionů, podobnou částkou přispěla i Open Society Foundations založená americkým investorem Georgem Sorosem.

„Šlo o finanční granty, které jsme získali již před řadou let, v poslední době to ale od Open Society Foundations nebyl žádný. Přihlásili jsme se s nějakým projektem, například na vzdělávání v oblasti zákona o střetu zájmů či boje proti daňové kriminalitě, a buďto na to grant získali, nebo nikoli,“ podotkl Ondráčka.

Vysoké příjmy putovaly i od OLAFu, a to v objemu přes čtyři miliony korun, a od ministerstva školství to byly tři miliony. Mezi dodavateli byly i státní podniky a další instituce, jako například České dráhy.

„Státu v kauzách šetříme miliardy“

Ondráčka potvrdil, že vše odpovídá výročním zprávám, které jsou snadno dohledatelné na jejich webu. „Neziskové organizace obecně jsou často financovány prostřednictvím dotací a grantů ze státní či evropské úrovně. Ale tyto finance nedostávají, ale soutěží o ně ve výběrových řízeních. A patří k tomu audity s přesností na jeden haléř, finanční a správní kontroly a složité výkaznictví,“ řekl.

Ministerstvu vnitra například TI poskytuje právní služby, v minulosti například školila i jejich úředníky. Právní pomoc také i díky finanční podpoře resortu poskytuje lidem, kteří by na soudní spory neměli peníze. Ročně jde prý o částku kolem 800 tisíc korun.

Finančně jsme ohledně příštího roku stabilní David Ondráčka, šéf TI

Pro diplomacii zase realizuje projekty v různých zemích od Barmy přes Kosovo až po Bělorusko. Pro Evropskou komisi to zase bylo několik projektů týkajících se podvodů a detekce rizik v evropských dotacích, střetech zájmů či odhalování skutečných majitelů. K dohledání jsou i další služby.

Podle Ondráčky Parlamentní listy vedou proti jeho organizaci „zběsilý útok“, ale „vlamují se do otevřených dveří“. Připomněl také řadu finančních kauz, které se díky jejich zásahům podařilo zastavit. „Jen u ekotendru jsme svým zásahem ušetřili státu 35 miliard korun. O dalších kauzách, i řadě menších, nemluvím. Poměr cena/výkon je slušný,“ řekl Právu.

Ondráčka podle svých slov i přes některé veřejné útoky nečeká problémy s financováním TI v příštím roce, ani s nějakým krácením peněz ze strany státních institucí. „Obavy z toho nemám. Samozřejmě bych byl radši, kdybychom dostávali peníze ryze ze soukromého sektoru a od donátorů. Finančně jsme ohledně příštího roku stabilní, i když u řady grantů a projektů teprve čekáme na rozhodnutí o naší žádosti,“ dodal Ondráčka.