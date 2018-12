Jiří Vavroň, Právo

Česko má schválený rozpočet, na kterém opozice nenechala nit suchou. Označili jste ho za rozhazovačný a špatný. Co teď budete dělat, kritizovat dál?

Opozice může dělat jedinou věc, důsledně plnit svoji kontrolní roli, dohlížet, aby nedocházelo k ještě horšímu zacházení s veřejnými penězi, než jak určil přijatý, sice špatný, ale schválený rozpočet.

Co to znamená v praxi?

Například hlídat, aby vláda tzv. rozpočtovými opatřeními v průběhu příštího roku dál nepřesouvala peníze určené na investice například na platy státních zaměstnanců, na různé obědy a snídaně zdarma. Prostě kontrolovat, za co se prostředky z rozpočtu ve finále skutečně utratí. Opozice samozřejmě musí sledovat, jak se daří vybírat daně.

Slevy na jízdném, vyšší platy jsou samozřejmě pro příjemce vítaný benefit, za který nebudou vládě spílat. Jak chcete u lidí posílit trend k trochu širšímu a dlouhodobějšímu uvažování, že je třeba myslet, kde na to v horších časech vzít peníze?

Přirovnal bych to k situaci lidí, co mají krásný dům u řeky. Současně vědí, že existuje povodeň. Tuší, že dříve nebo později ta povodeň přijde. Současně ale nedělají vůbec nic, neudělají žádné protipovodňové opatření. Pouze říkají: to není jisté, že přijde, ona možná povodeň nepřijde. Jenže ona přijde a recese ekonomiky přijde taky.

Stejnou politiku, a proto na to stále upozorňuji, dělá i současná vláda. Prostě chová se, jako by se nikdy nic špatného nemohlo přihodit. Ale ono se přihodí a pak bude vytvořen takový tlak na veřejný rozpočet, na přijatý státní rozpočet s naprosto nevyhovující konstrukcí, že to bude velmi těžko zvládnutelné.

Jen šetřit ale v dobách hospodářského růstu nelze, říkají mnozí odborníci.

Ono je možné v dobách růstu reagovat dvěma způsoby. Ten správný je rozumně hospodařit, z přebytků vytvářet rezervy. A tady jsme promarnili pět let růstu. Pak je také třeba připravovat, zejména proto, že naše společnost pozvolna stárne, reformy penzijní, sociální. To je ale dlouhodobá záležitost, která navíc něco stojí.

Reformy pak ovšem přinesou po několika letech efekt, tedy právě v dobách, kdy se bude dařit méně. Tenhle čas růstu však bývalá i současná vláda také promarnila.