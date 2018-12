jas, Novinky

„Vrchní státní zastupitelství v Praze i vedení Městského státního zastupitelství v Praze (MSZ) se shodli na závěru, že dozorový státní zástupce MSZ v Praze nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně,” uvedla ve středu Bradáčová s poukazem na četné dotazy novinářů, kteří se o případ zajímají, a na „zřejmý významný veřejný zájem”.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

„Na základě těchto zjištění bylo přijato opatření směřující k tomu, aby dozorový státní zástupce byl aktivnější, a zajistil tak úplné a rychlé ukončení vyšetřování,” dodala k výsledkům dohledové kontroly, která posuzovala pouze postup státního zástupce, a nikoliv policie.

Podle mluvčího MSZ Aleše Cimbaly byla Šarochovi uložena pravidelná povinnost podávat zprávy o stavu řízení. „V rámci vnitřního dohledu nebylo zjištěno, že by bylo vyšetřování stiženo vadami, které by jej do budoucna zatěžovaly, nebo průběh vyšetřování zpochybňovaly,” citovala ČTK Cimbalu.

Čapí hnízdo Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimiliónovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

O kontrole rozhodla Bradáčová letos v říjnu. Již dříve konstatovala, že délka vyšetřování je „hraničně akceptovatelná“.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod je v kauze Čapí hnízdo stíháno sedm lidí. Vedle premiéra Babiše a jeho dospělých dětí i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Oba potomci podle něj trpí duševními poruchami, což protahuje vyšetřování, a policie zvažovala, zda případ nerozdělit. [celá zpráva]

Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.