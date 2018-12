ren, Novinky, ČTK

„Zákon o státní službě přináší zjednodušení možnosti odvolání státních tajemníků. To popírá samotný smysl služebního zákona, který měl původně zajistit nezávislost státních úředníků na politické reprezentaci,“ kritizoval návrh senátor ODS Zdeněk Nytra.

Proti zákonu se vyjádřila i lidovecká senátorka Jitka Seitlová. „Zákon má i některé dobré návrhy, ale pozměňovací návrhy ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové jsou předmětem velké nejistoty. Zákon by měl zavést jistotu toho, že nedojde ke zneužití a ke zpolitizování,“ řekla na plénu senátorka.

Vládní zákon o státní službě na půdě horní komory hájil ministr vnitra Jan Hamáček. Změny, které podle něj navrhuje vláda, jsou k lepšímu.

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech už nebyli kárně odpovědní, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Změnu hájila tím, že se režim sjednotí a odvolání bude dál přezkoumatelné soudem, stejně jako u jiných státních úředníků.

Dvoukolový systém

Podle opozice by ale změna znamenala politizaci státní správy, pokud by každá nová vláda mohla vyměnit všechny státní tajemníky, kteří jsou odpovědni za personální obsazování úředníků na ministerstvech.

Novela zavádí také dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě, který má nahradit dosavadní tři kola. Právě toto ustanovení by podle opozice i odborů umožnilo vládě zbavit se po systemizaci nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa lidmi ze spřátelených firem. Do druhého kola by se totiž mohli vedle kariérních úředníků přihlásit i lidé mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídicích funkcí.

Předloha má přinést možnost pružněji obsazovat volná služební místa, a to i maturanty s příslušnou praxí, kteří by se zavázali do devíti let získat předepsané vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.