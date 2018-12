ren, Novinky

„Vzali jsem si teď hodinu pauzu a pobavíme se o tom, co dělat dál. Občané České republiky mají právo vědět, jaký bude osud D1,” řekl Novinkám předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek a dodal, že se jeho strana bude snažit mimořádný bod na plénum Sněmovny znovu prosadit na čtvrtek.

Situaci na D1 chtěli jako mimořádný bod na jednání Sněmovny zařadit právě lidovci. V tom je před jednáním podpořily všechny ostatní poslanecké kluby, i sám ministr dopravy Dan Ťok uvedl, že chtěl před poslanci vystoupit.

Ještě předtím na tiskové konferenci prohlásil, že ke kalamitnímu stavu minulý týden na D1 došlo kvůli kombinaci nešťastného zúžení a neplnění termínů ze strany zhotovitele.

„My jsme doufali, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to byli schopni zvládnout, ale bohužel přišel v této fázi. Prostě to přebíráme do vlastních rukou a končí,“ prohlásil na tiskové konferenci v úterý odpoledne ministr Dan Ťok (za ANO). [celá zpráva]

Byli to však právě poslanci hnutí ANO, kteří nakonec vůbec nedovolili, aby byl bod na pořad schůze zařazen, a tudíž se Sněmovna věcí zabývala. Podle místopředsedy Sněmovny a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa sesbíralo ANO více než 20 podpisů. Pro vetování bodu programu je podle něj třeba buď 20 podpisů poslanců, nebo dva poslanecké kluby.

ČSSD už před jednáním avizovala, že zařazení bodu podpoří. To, že veto nevzešlo z řad jejich poslanců, Novinkám potvrdil i předseda jejich poslaneckého klubu Jan Chvojka.