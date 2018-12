Renáta Bohuslavová, Barbora Zpěváčková, Novinky

Sněmovna by měla ministra vyslechnout ještě v tomto týdnu.

„Je to jednoznačné selhání ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic,” prohlásil na tiskové konferenci předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Právě KDU-ČSL chce na program zařadit mimořádný bod, v rámci kterého by měl ministr Ťok vysvětlit, jak a proč komplikace na páteřní komunikaci v Česku vznikly.

„Míra neschopnosti pana ministra Ťoka přesáhla všechny únosné standardy. Myslíme si, že je povinností Poslanecké sněmovny se tím zabývat,” podpořil lidovce na úterní tiskové konferenci předseda poslanců TOP 09 Kalousek.

Pana ministra jsem už minulý týden důrazně vyzval, aby to řešil Andrej Babiš, premiér

Ozývají se i hlasy po odvolání ministra. Ten takové výzvy označil za opoziční kolorit.

Kalousek také uvedl, že podle něj nejde ale jen o nekompetentnost ministra, ale celé vlády a zodpovědnost za to přebírá i premiér Babiš. „V tomto případě je to několikáté selhání ministerstva a znovu se ptám, jak dlouho jeho neprofesionální řízení bude komplikovat život našim občanům,” dodal Kalousek.

Zařazení mimořádného bodu podpoří i Starostové. „Na D1 by se spíš dalo zveřejňovat, kdy je průjezdná, a ne kdy je tam kalamita,” prohlásil šéf poslanců STAN Jan Farský.

Chvojka: Situace hrozí katastrofou



„Považujeme tuto situaci za skutečně alarmující. Apelujeme na ministra, aby skutečně začal řešit problémy. Není to záležitost jednoho nebo dvou dnů. Situace opravdu hrozí katastrofou,” prohlásil k problematice předseda poslanců koaliční ČSSD Jan Chvojka. „Nejsme s jeho výkonem spokojeni na 100 procent,” zdůraznil Chvojka.

Kromě soc. dem. zařazení bodu podpoří i komunisté, kteří ministra dopravy kritizují dlouhodobě a nechtěli ho ani ve vládě, kterou tolerují.

Na ministra a ŘSD se naštval i premiér Babiš. „Pana ministra jsem už minulý týden důrazně vyzval, aby to řešil. Očekával bych, že když vznikl ten problém, že šéf ŘSD půjde na místo a bude to tam organizovat,” řekl Novinkám premiér. „Nemají se vymlouvat na kamiony nebo na stavební firmu, je to odpovědnost ŘSD. Ministr řídí ŘSD, měli by to vysvětlit,” dodal Babiš.

Ťok chce před poslanci vystoupit

Sám ministr Ťok si chystá projev, ve kterém poslancům vysvětlí okolnosti ohledně komplikací na dálnici. „Předpokládám, že na plénu Sněmovny vystoupím,“ napsal Novinkám v sms zprávě.

Lidovci zformulovali usnesení, ve kterém požadují zprůjezdnění dálnice D1. Chtějí, aby do konce března 2019 vláda navrhla kroky, které by omezily rizikové chování řidičů kamionů i kompletní plán rekonstrukce dálnice. Ta by podle lidovců měla být tříproudá.

Kolaps na D1



Dopravu na D1 kolem 100. kilometru minulý týden blokovalo omezení u Humpolce, které podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už mělo být pryč a dálnice měla být normálně průjezdná.

Video

Letecké záběry z D1 ve čtvrtek ve 13:00

Na Vysočině ve středu hustě sněžilo, kamiony v omezení uvízly a místem jen těžko projížděly sypače.