ČTK

Kybernetická bezpečnost podle mluvčí Huawei v ČR Magdy Teresy Partyky je a vždy byla prioritou firmy. Společnost má podle ní dostatek prokazatelných zkušeností v České republice i po celém světě, které potvrzují, že její výrobky a řešení jsou bezpečné.

„V třicetileté historii naší společnosti nikdy nebylo prokázáno, že by společnost Huawei provedla jakýkoliv prohřešek v oblasti kybernetické bezpečnosti. A díky této příkladné skutečnosti jsme se stali důvěryhodným partnerem pro všechny hlavní telekomunikační společnosti v ČR,“ uvedla mluvčí.

NÚKIB uvedl, že k vydání varování ho vedly jeho poznatky včetně poznatků z činnosti bezpečnostních partnerů a také zjištění spojenců.

„Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu,“ uvedl ředitel úřadu Dušan Navrátil.

Huawei Čínská firma Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě. Některé západní země spolupráci s ní zakázaly či ji omezují z obavy, že její výrobky mohou obsahovat špionážní software. Státy jako USA, Británie či Austrálie se obávají možných vazeb firmy na čínské vedení. Huawei je největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Huawei zvýšil loni v Česku zisk o 6,5 procenta na 97 milionů korun. Čistý obrat stoupl o 16 procent na 6,55 miliardy korun. Huawei má v ČR velké plány. Do roku 2022 firma hodlá v Česku investovat 360 milionů dolarů (8,64 miliardy Kč) a vytvořit nepřímo více než 4000 nových pracovních míst. Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace.

NÚKIB podle webu varování vydal i z toho důvodu, že Čínská lidová republika na území České republiky aktivně prosazuje své zájmy včetně provádění zpravodajských aktivit vlivového i špionážního charakteru, jak podle úřadu dokládají výroční zprávy bezpečnostních služeb za rok 2017.

Žádná povinná zadní vrátka

Mluvčí Huawei uvedla, že v Číně neexistují žádné zákony nebo nařízení, které by nutily společnost Huawei nebo jakoukoliv jinou firmu, aby do svých výrobků povinně instalovaly tzv. „back doors“. „Huawei nikdy od žádné vlády nebo vládní instituce takový požadavek nedostala a naše společnost by s tím nikdy nesouhlasila,“ dodala.

„Varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti znamená, že správci systémů, které spadají do kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb, se popsanými hrozbami musí zabývat a musí přijmout adekvátní opatření,“ uvedl Navrátil.

NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se loni novelou zákona vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu, pod kterým dříve fungoval jako Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Sídlí v Brně.

Podle mluvčí největšího českého provozovatele telekomunikačních sítí CETIN Terezy Gálikové tvoří technologie Huawei pouze menší část infrastruktury. Například mobilní síť LTE funguje téměř celá na technice firmy Nokia, stejně jako 80 procent ústředen v pevné síti xDSL.

„Samozřejmě všechny naše dodavatele pečlivě prověřujeme již během tendrů, ale i následně při nasazení jejich technologií do provozu. Žádné bezpečnostní incidenty jsme dosud nezaznamenali. Nicméně aktuálním varováním se budeme zabývat,“ dodala.

Výrobky čínských společností Huawei a ZTE používají i české úřady včetně například ministerstva vnitra. Jeho šéf Jan Hamáček uvedl, že by uvítal metodický pokyn, jak by měly úřady dál postupovat. [celá zpráva]