„Relativně nejteplejší vychází týden 24. až 30. prosince,” uvedl ČHMÚ.

Naopak ten následující, od 31. prosince do 6. ledna, by mělo být nejchladněji. Nejvyšší denní teploty se tento týden budou v průměru pohybovat kolem nuly, v noci kolem minus šesti stupňů, zatímco o týden dříve to bude přes den kolem dvou stupňů a v noci minus čtyři stupně.

Srážkově bude období průměrné po celé čtyři týdny. Každý týden by mělo v průměru spadnout 10 milimetrů srážek. Šance na vyšší než průměrné množství srážek je ve vánočním týdnu od 24. do 30. prosince.

Příští týden, od 17. do 23 prosince by mělo pršet či sněžit spíše méně, než je obvyklé. Teploty se budou pohybovat přes den kolem nuly či lehce nad nulou, v noci by mělo být kolem minus pěti stupňů.