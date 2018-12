Renáta Bohuslavová, Novinky

„Přijde mi to buď jako klasická ukázka zakomplexovanosti, nebo naopak chorobného pocitu nadřazenosti. A pokud si redaktoři České televize myslí, že budou cenzurovat český mediální trh, pak bych je chtěl upozornit, že to nikdy nepřipustím,” kritizoval Českou televizi v prohlášení Jaromír Soukup.

Reagoval tak na veřejnoprávní Českou televizi, která se rozhodla podat kvůli jeho výrokům trestní oznámení, které aktuálně formuluje. [celá zpráva]

#tvbarrandov: Potřebné právní kroky jsme již podnikli. V souvislosti s pondělním vysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa podáváme trestní oznámení. — Česká televize (@CzechTV) 13. prosince 2018

Majitel TV Barrandov se totiž ve svém pondělním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa nevybíravě opřel do České televize, do výběru jejích hostů a do novináře pořadu Newsroom Luboše Rosího, kterého častoval velmi sprostými nadávkami.

„Luboši Rosí, ty blbe, ty kluku jeden ušatej, tohle je pro tebe sólokapr jako kráva. Kreténe. Sólokráva,” pustil se do novináře pořadu Newsroom.

Je to satira, reaguje Soukup



Soukup svá vulgární vyjádření na adresu novinářů ČT považuje za satiru a právo na svobodu projevu.

Ředitel TV Barrandov byl toho večera poněkud neklidný... pic.twitter.com/T2JfHhamUC — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 11. prosince 2018

„Podávat na média a moderátory trestní oznámení za satirický pořad je podle vedení televize jen důkazem naprosté arogance a nadřazenosti,” pokračuje v prohlášení Soukup.

Luboš Rosí

FOTO: archiv ČT

Pořad Týden podle Jaromíra Soukupa má podle krátké anotace, kterou má TV Barrandov na svých stránkách, poskytnout humorně ironický komentář na zprávy uplynulého týdne.