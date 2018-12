ok, Novinky, ČTK

„Vážnou situaci řešíme třetí den, špatná byla již v úterý. Chci se vymezit proti vyjádření Česmadu, že řidiči musejí dlouho čekat kvůli povinným přestávkám. Jejich povinností je dálnici uvolnit, podle směrnice musí sjet na bezpečné místo a tam počkat. Budeme se však zabývat myšlenkou zákazu jízdy kamionů v levém pruhu. Nejrychlejší metoda by mohla být, dát tam značku, nejméně na Vysočině,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok na krátkém brífinku.

Podle ředitele ŘSD Jana Kroupy chce zhotovitel modernizovaného úseku posunout termín dokončení stavby na 4. ledna. To však silničáři odmítají a chtějí, aby stavba byla hotová do 17.12., jinak s firmou ukončí spolupráci. „Problém je v tom, že tam je díra. Na nedokončenou stavbu nemůžeme nikoho pustit,“ vysvětlil Ťok na dotaz, proč nebyla stavba na modernizovaném úseku na zimu uzavřena.

Kraj pošle ministrovi dopravy dopis požadující posunutí svodidel a další úpravy v úseku mezi 90. a 104. kilometrem dálnice. Novinářům to ve čtvrtek řekl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) po jednání pracovní skupiny Doprava.

Video

Záznam: Briefing po jednání ministra dopravy Dana Ťoka s generálním ředitelem ŘSD Janem Kroupou

"Myslím si, že je to nepřipravenost Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy, jinak to vyjádřit nemůžu," řekl hejtman. Dálnici po středečním silném sněžení blokovaly kamiony, pro které nejsou podle hejtmana na dálnici patřičné odstavné plochy. Někteří řidiči na dálnici stáli kvůli povinné přestávce. Policisté je museli budit, aby odjeli.

Hustý provoz na dálnici D1 poblíž obce Jiřice mezi Humpolcem a Koberovicemi na Pelhřimovsku.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Podle hejtmana kraj opakovaně upozorňoval, že úsek je v zimním období problematický i bez zúžení vyvolaného opravami dálnice. Stavební práce podle něho v tuto chvíli stojí a bylo by možné úsek upravit.

Podle ředitele krajské policie Miloše Trojánka stála některá auta v koloně až 14 hodin. Silničáři měli problém dostat do kolony sypač, každý měl svou policejní hlídku. Posolené úseky do 20 minut začaly znovu klouzat. Byly to extrémní klimatické podmínky, řekl Trojánek.

Odstavené kamiony poblíž Jiřice mezi Humpolcem a Koberovicemi na Pelhřimovsku. Sypače měly problémy ucpanou dálnici projet.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Kolaps na dálnici D1 způsobuje podle dopravců tuzemskému hospodářství mnohamilionové škody. Dopravci ze situace viní silničáře, kteří podle nich nejsou dostatečně připraveni. Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia platí dopravci za každý kilometr ujetý po dálnici pět až deset korun, čemuž však podle sdružení neodpovídají poskytované služby ze strany správních úřadů.

Chtějí změnu vyhlášek



"Jako hlavní problém vidím, že zainteresované složky státní správy nejsou schopny podobným kalamitám předcházet a minimalizovat jejich následky hned od počátku. Proto bude třeba potřebné zákony a vyhlášky, jimiž se zimní údržba řídí, změnit. Není možné donekonečna házet všechnu vinu pouze na řidiče, kteří jsou nuceni vykonávat svou práci ve zcela nevyhovujících podmínkách," uvedl prezident sdružení Vladimír Starosta.

Podle dopravců je hlavním problémem pomalý postup ŘSD a také policie, údajně dostatečně nereagovaly ani na předpověď počasí, ani na počínající problémy při sněžení. Využití objízdných tras podle sdružení není pro kamiony možné.

Provoz na D1 začal kolabovat ve středu odpoledne po hustém sněžení. Kolony se postupně protáhly na desítky kilometrů, několikrát museli policisté dálnici uzavřít. Sypače měly problémy ucpanou dálnici projet. Problémy pokračují i ve čtvrtek, kolabuje zejména doprava ve směru na Brno mezi středními Čechami a Vysočinou. Kolony jsou dlouhé desítky kilometrů, problémy začínají už na 46. kilometru. [celá zpráva]