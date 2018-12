Renáta Bohuslavová, Barbora Zpěváčková, Novinky

On-line reportáž skončila. Děkujeme za pozornost.

16:05 - Debata skončila. Návrh na zdanění církevních restitucí prošel po 7hodinové debatě do třetího čtení.

16:00 - Schůze pokračuje. Návrh Bendy na přerušení neprošel.

15:49 - Poslanci ale nemohou hlasovat. Sněmovna není usnášeníschopná, protože je v sále pouze 65 přítomných poslanců. ČSSD si zvala pauzu na 10 minut.

15:48 - Poslanec Marek Benda (ODS) navrhl přerušit projednávání do 1. ledna 2019. „Pokládám za trapné, abychom se před Vánoci zabývali tímto zákonem,” vysvětlil Benda.

15:19 - Petr Beitl z ODS prohlásil, že zdanění restitucí je pokračováním komunistické války proti církvím.

15:02 - Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) odmítla zpochybňování restitucí na základě přepočtu cen pozemků. Poslankyně připomněla, že církve nemohly s majetkem několik desítek let hospodařit a ten, který jim byl vrácen, byl často v neutěšeném stavu.

14:46 - Poslanci hlasovali o přerušení jednání, což neprošlo.

14:44 - Poslanec ODS Marek Benda přečetl poslancům dopis duchovního Miloše Rejchrta, jenž se ohradil proti tomu, že jeho dřívější vyjádření použil ve svém vystoupení komunistický poslanec Miroslav Grebeníček.

14:30 - Jednání Sněmovny pokračuje.

13:00 - Poslanci mají do 14:30 pauzu.

12:45 - Do debaty se přihlásil i jeden z mála přítomných ministrů, ministr kultury za ANO Antonín Staněk. „Přijatý zákon je nespravedlivý. Když se nepodařil, tak je třeba ho spravit a ta příležitost tu je,” prohlásil.

Pokud je návrh KSČM neústavní, tak by to podle něj měl následně posoudit až Ústavní soud a ne poslanci.

12:15 - ČSSD ale podle pamětníka debat z minulých let ve Sněmovně Marka Bendy (ODS) měla možnost o podobě zákona debatovat. „To, že ČSSD nedokázala zaujmout jiné stanovisko, než že o církve musí dále pečovat stát, není náš problém,” reagoval na Zaorálka.

12:10 - „Církve vždy byly součástí života národa, a dokonce se podílely na vytváření hodnot a celou dobu byly propleteny. Netoužím po odluce církve od státu. My jsem přeci jedno společenství,” řekl dále Zaorálek k jednomu z hlavních argumentů opozice, že pro stát je dobrá věc odloučení státu od církve, což je jeden ze základů přijatého zákona o vypořádání s církvemi.

12:00 - „Neexistuje žádná spravedlnost. Jediná šance byla, že najdeme rozumnou dohodu, ale tehdy nebyl zájem ji najít. Vůči těm mrtvým nejsme schopni sjednávat sparvedlnost. Můžeme to jen přiměřeně zmírnit. Ten váš nespravedlivě přijatý zákon budí jen další křivdy a nespravedlnosti,” pokračoval Zaorálek v reakci na ODS a TOP 09.

11:56 - Slovo si vzal další poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek. „Chybí mi tady Miroslav Kalousek, který byl tehdy hrdina té noci, kdy bylo vyrovnání s církvemi schváleno,“ prohlásil s odkazem na vládu Petra Nečase, která vyrovnání s církvemi schválila. Podle Zaorálka bylo podepsání smluv v roce 2013 pokoutné a svévolné. [celá zpráva]

„Vyrovnání s církvemi šlo proti restituční praxi v této zemi. Bylo zřejmé, že nejsme skutečně schopni narovnávat spravedlnost,” prohlásil Zaorálek.

11:33 - Pekarová zároveň požádala o přerušení jednání Sněmovny do příchodu ministryně financí Aleny Schillerové a ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. To poslanci zamítli.

11:27 - „Po mnoha letech byly narovnány staré křivdy a my tady teď řešíme, jestli na toho okradeného ještě jednou zaklekneme,” zlobila se na plénu místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v reakci na poslance Dolínka.

11:25 - V tom ho podpořil i poslanec Jaroslav Foldyna. „Je potřeba, abychom řekli, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Ale veřejnost protestovala proti způsobu, jakým se to dělo,” dodal Foldyna. Na jednání zároveň přišel ve žluté vestě a chtěl tak upozornit na protesty ve Francii. [celá zpráva]

Kolega Foldyna dneska přišel ve žluté vestě. Bohužel je poslanec, takže ho módní policie nemůže zadržet. pic.twitter.com/pMGR0KKqnR — Dominik Feri (@DominikFeri) 13. prosince 2018

11:23 - „Nechci odcházet s pocitem, že jsem nějaký lump. Těsná většina se tehdy při hlasování dohodla, že dají církvím náhrady. Ten způsob, to vypořádání, bylo neetické,“ prohlásil na plénu poslanec za ČSSD Petr Dolínek v reakci na poslance ODS.

11:15 - Komunisté svůj návrh aktivně hájí. U řečnického pultíku se střídají jejich poslanci Leo Luzar, Miroslav Grebeníček, Stanislav Grospič i předseda Vojtěch Filip.

„Debata, která se vede o tom, co vlastnila církve a co jí bylo ukradeno, má svůj začátek v Rakousko-uherské monarchii. Položte si otázku, proč třeba francouzská republika, která vyvlastnila bez zdanění celou katolickou církev, se s tím vypořádala,” řekl na jednání poslanec Grospič.

10:55 - Proti zdanění církevních restitucí se vyjádřil i poslanec ODS Marek Benda. Ten reagoval se slovy, že vyrovnání s církvemi bylo třeba udělat právě proto, jak se k nim chovali komunisté, a že se to nyní snaží zvrátit.

„Nikomu se k tomu nechce většinou ani nic říkat. Přijde jim to trapné a budeme tady poslouchat jednoho komunistu za druhým,” reagoval Benda na jednání Sněmovny, kde je přítomna jen polovina poslanců.

10:30 - „Pan ministr dopravy svým postupem ohrožuje životy lidí,” přidal se Jurečka.

10:25 - Lidovci chtějí situaci na D1 řešit příští týden na řádné schůzi Sněmovny. „Budeme navrhovat mimořádný bod - selhání ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy D1,” informoval poslanec Vít Kaňkovský.

10:13 - Návrh na přerušení schůze byl zamítnut. Pro přerušení bylo 36 poslanců, proti 51.

10:11 - Někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhl přerušení schůze do doby, než do dolní komory dorazí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

9:50 - Předseda Sněmovny Radek Vondráček vyzval poslance, aby se drželi tématu, kterým je majetkové vyrovnání s církvemi, a neřešili kamiony.

9:46 - Sněmovna si schválila pořad schůze. Pro hlasovalo 82 poslanců, proti jich bylo 38.

Komunisté vždy chtěli rozhodovat o majetku, který jim nikdy nepatřil. Nyní, když je A. Babiš přizval k vládě, jejich vliv opět roste. Komunisté způsobili řadu křivd, nyní mají tu drzost rozbíjet dohodu s církvemi, která například zajišťuje odluku od státu. — Petr Fiala (@P_Fiala) 13. prosince 2018

9:43 - Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik prohlásil, že opravy dálnic mohly být dávno hotové. „Kdyby ty prostředky, které se věnovaly na církevní restituce, mohly být investovány na obnovu dálnic,” míní Kováčik.

9:41 - Do ministra dopravy Ťoka se obul i šéf ODS Fiala. „Poprvé nasněžilo a po D1 se nedá jezdit. To zúžení tam nemá být a ministerstvo dopravy to připustilo,” kritizoval Fiala.

9:36 - Náprava majetkových křivd byla podle předsedy ODS Petra Fialy způsobena právě kvůli tomu, co způsobili komunisté. „Teď mají tu drzost zasahovat do zákona a složitě nalezený kompromis korigovat,“ prohlásil na plénu.

9:30 - Program schůze nepodpoří ani hnutí STAN. „Není to v souladu s naším svědomím,” uvedl první místopředseda strany Vít Rakušan.

9:15 - „Budeme řešit starý evergreen, který stejně Ústavní soud podle mě shodí, a tisíce lidí jsou na dálnici,” řekl na plénu poslanec za KDU-ČSL Ondřej Benešík.

„Když už si tady říká, kdo chce, co chce, tak já bych chtěl říct, že nejede dálnice. Že tam stojí desítky lidí a kamioňáci odpočívají přímo na dálnici. Sněmovna by o tomto měla jednat, to není dáno jen sněžením. Jsem v šoku, že to zúžení tam stále je,“ prohlásil Benešík v narážce na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který není na jednání přítomen. Dopravní omezení na stém kilometru kvůli chybějícím svodidlům komplikuje na zasněžené dálnici provoz, přes zimu tam nemělo být. [celá zpráva]

9:13 - Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové se ukáže soudržnost koalice ANO, ČSSD a KSČM, a jaký vliv mají komunisté na vládu.

9:11 - „Nepodpoříme program jednání, protože jsme dosud neobdrželi žádnou analýzu,“ prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Právě analýzou, která by doložila, že částka církevních restitucí je přemrštěná, Piráti podmiňovali případnou podporu zdanění církevních restitucí.

9:10 - Poté, co předseda Sněmovny Radek Vondráček přečetl omluvenky poslanců, je jasné, že jednání se nezúčastní téměř polovina poslanců. Především z řad opozičních stran ODS, lidovců, TOP 09 a STAN. Chybět bude i premiér Andrej Babiš.

Na jednání je ráno přítomno 121 poslanců z 200.

9:00 - Schůze Sněmovny začala.

Zdanění církevních restitucí navrhli komunisté loni v prosinci. Sněmovna se návhem zabývala v prvím i druhém čtení. Opoziční poslanci především z řad KDU-ČSL a TOP 09 se však snažili, aby téma nebylo projednáno a nedošlo ke třetímu čtení a násladnému hlasování.

Proti zdanění církevních restitucí se staví i ODS a Starostové. Jde podle nich o protiústavní návrh, kvůli němuž nemá smysl svolávat mimořádnou schůzi.

Část Pirátů zvažuje, že by zdanění náhrad podpořila, ale za předpokladu, že bude vypracována analýza, která by doložila, že částka církevních restitucí je přemrštěná.

380 milionů zpět pro stát



Komunisté podobně jako například i premiér Andrej Babiš (ANO) pokládají výši náhrad za nadsazenou. Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona o majetkovém vyrovnání posílá.

K razantnímu odmítnutí zdanění restitucí vyzvali zástupci církví. Komunistický návrh je podle nich nehorázný a odporuje právu člověka vlastnit majetek.

Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi byl schválen v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS). Počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013.

Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.