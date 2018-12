Oblíbený paintball zastiňuje jiná adrenalinová zábava. Protivníky střílíte šípy

Adrenalinová zábava typu paintball funguje ve světě už řadu let. V poslední době se ale do Česka dostala nová hra, která vrací lidi ke kořenům lovu. V takzvané archery game se místo falešné pistole používá pravý luk a šípy a vaším úkolem je samozřejmě trefit protivníka. Podle hráčů to ale paradoxně bolí méně než zmíněný kuličkový paintball.