Obědy zdarma pro děti možná zaplatí banky a operátoři

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) znovu zvedla téma zavedení sektorové daně pro banky a telekomunikace. Podle ní by se peníze daly použít na obědy pro děti zdarma, které chystá vláda. Pravicová opozice kritizuje, že by to vedlo jen k přerozdělování bídy.