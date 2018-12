Novinky, Právo

„Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špióna,“ řekl Zeman.

Zeman uvedl, že BIS si chce zachovat svůj rozpočet, či ho dokonce zvýšit. „Jak to má dokázat? Musí přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Když budou plácat o tom, že se to tu hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázala chytit byť jen jediného, tak je to plácání,“ míní hlava státu.

Současně uvedl, že když BIS před lety žádal, aby sledovala činnost Islámského státu na českém území, dostávalo se mu ujištění, že muslimská obec je u nás mírumilovná. Následně byl pražský imám obviněn z podpory financování terorismu.

„Jsou to čučkaři. Protože tam, kde mají najít teroristu, a on opravdu existoval, a ostatně i Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu říká, že u nás jsou teroristé, tam ho nenašla,“ řekl.

Narážel na případ Samera Shehadeha, který byl loni obviněn a opustil Česko. Byl dopaden v Jordánsku a nyní je v Česku ve vazbě. Média v době obvinění uváděla, že se o Shehadeha tajné služby zajímaly v souvislosti s jeho výzvami muslimům, aby se neúčastnili bohoslužeb proti terorismu.

BIS upozornila na množství ruských diplomatů



BIS ve veřejné části své výroční zprávy upozornila, že Rusko při své zpravodajské činnosti v Česku těží z velké diplomatické mise v Praze i lehkovážného přístupu politiků a státních zaměstnanců k interním informacím. Rusko se podle kontrarozvědky v ČR orientuje na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. [celá zpráva]

Rusko podle zprávy uplatňuje klasickou hybridní strategii, přičemž cílem je oslabit NATO a EU přes členské státy těchto organizací.

Totéž prý dělá Čína, která se také snaží narušit jednotnou politiku EU.