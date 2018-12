ren, Novinky, ČTK

„Nemáme na všechny věci shodný názor, ale já jsem k tomu přistupoval tak, že jsem nejprve hledal společného jmenovatele a poté věci, kde se neshodneme,” prohlásil Kubera po téměř dvouhodinové schůzce s prezidentem Zemanem.

Shoda panuje podle Kubery například v podpoře Izraele. Oba souhlasí s přesunem české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Dále se shodnou v tom, že by Česko mělo vydávat minimálně dvě procenta HDP na obranu, jak požaduje NATO, a z toho minimálně 20 procent na modernizaci armády. Oba chtějí podporovat i české podnikatele v zahraničí a ekonomickou diplomacii.

SPD je na hraně

Neshody podle Kubery panují ve vztahu k hnutí Tomia Okamury SPD. „V hodnocení SPD máme odlišný názor. Myslím si, že je to strana na hraně politického spektra. Pan prezident si myslí, že je to legálně zvolená strana. Já jsem zastáncem přímé demokracie, ale jen do určité míry,” dodal po jednání nově zvolený šéf horní komory.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) po setkání s prezidentem Milošem Zemanem.

Občanům Česka popřál hezké Vánoce a apeloval na ně, aby jen nenadávali, jelikož země je podle něj v lepším stavu, než se může zdát. „Máme se tak, jak jsem se ještě v minulosti neměli a bohužel nevím, jestli se tak budeme mít i v budoucnu,” konstatoval Kubera.

Kubera prezidenta také vyzval, aby předložil návrh na jmenování na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Senátu, což Zeman dosud nedělal a požádal ho, aby na půdu horní komory přišel odůvodnit nominaci prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha do pozice ústavního soudce. Ten má podle Kubery dobré šance se jím stát.

Zeman měl se Senátem napjaté vztahy poté, co se senátoři ohradili proti jeho kontroverzním výrokům či proti jeho odmítnutí jmenování některých profesorů. Napjaté vztahy měl v posledních letech kvůli osobním sporům i s předcházejícím předsedou Senátu Milanem Štěchem.

Jmenování Kubery do čela Senátu naopak Zeman podpořil. Po říjnových volbách v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že by uvítal v čele Senátu výraznou a respektovanou osobnost. Jako příklad zmínil právě Jaroslava Kuberu, přestože se kvůli jeho stranické příslušnosti v řadě věcí neshodne. Sám Kubera k tomu v České televizi zmínil, že jedinou vlastností, kterou s prezidentem sdílí, je kouření a že v politice jsou oba muži absolutně někde jinde.

Po svém zvolení předsedou v polovině listopadu prohlásil, že v komunikaci s Milošem Zemanem nebude mít problém. O jeho vztahu k Miloši Zemanovi hovořil minulý týden i v rozhovoru pro Novinky.

