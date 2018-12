Renáta Bohuslavová, Novinky

„Předvolební sliby zase jednou vzaly za své. Pražská koalice slibovala, že bude obsazovat dozorčí rady odborníky. Realita je ovšem taková, že jsou dozorčí rady opět plné politiků,” kritizuje proces odvolávání a obsazování dozorčích rad městských firem novými členy zastupitelka za ODS Alexandra Udženija.

Kritikou nešetří ani druhá opoziční strana ANO. „Nedodrželi ani příslib toho, že opozice bude mít zastoupení v dozorčích radách městských firem, což je nezbytné, abychom mohli na řízení firem dohlížet. A to i přesto, že na posledním jednání Rady mi bylo slíbeno, že soupis míst obdržím nejpozději dokonce minulého týdne. Všechny tyto věci byly dříve naprosto samozřejmé,“ uvedl v prohlášení zastupitel za ANO Patrik Nacher.

Rada hl. m. Prahy pod vedením Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu minulý týden začala se změnami v dozorčích radách TSK, Výstaviště Praha i DPP. [celá zpráva]

Hřib: Opozice dostane osm míst v dozorčích radách



Primátor Hřib ve středu uvedl, že s místy pro opozici počítá. „Opozice by měla obsadit osm míst v dozorčích radách městských firem. Respektive jedno z toho je výbor pro audit v DPP,” řekl Novinkám.

Členové ODS by podle Hřiba měli zasednout v dozorčích radách akciových společností Pražské služby, Technologie hl. m. Prahy, Kolektory Praha a Zdroj pitné vody Káraný.

ANO by kromě výboru pro audit v DPP mělo dostat posty v dozorčích radách akciových společností Pražská vodohospodářská společnost, TSK a Úprava vody Želivka.

S tím, že by obsazování dozorčích rad členy současné rady mělo něco společného s politickým trafikanstvím, nesouhlasí. „Pořádáme veřejná otevřená výběrová řízení. Jde nám o to, aby tam byli odborníci,” dodal Hřib.

Vyhnánek: Neřekli jsme, že nedosadíme politiky

S tím souhlasí i jeho náměstek a radní pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě). „Nikdy jsme neřekli, že v dozorčích radách nebudou politici. Zdůrazňovali jsme, že ti lidé, kteří v nich budou, musí splňovat odborné předpoklady, a to zatím dodržujeme a nestává se to, co se stávalo historicky, že tam seděly osoby, které k danému tématu neměly ani ten nejvzdálenější vztah a seděly tam za odměnu a měly to jako trafiku,” argumentoval Novinkám Vyhnánek.

Dále dodal, že vzhledem k počtu členů dozorčích rad je zřejmé, že opozice nemůže mít zastoupení ve všech. Něco jiného jsou podle něj představenstva v městských firmách, kde by především odborníků vybraných opozicí mohlo být víc.

Hřib připomněl, že systém, kdy Rada hl. m. Prahy volí dorozčí rady městských firem a ty pak následně představenstva, se mu obecně nelíbí. Rád by, aby pod jeho vedením došlo ke změně v tom, že i představenstva budou přímo volená městem. Praha by tak podle něj měla skutečný vliv na chod firmy a mohla ji kontrolovat.