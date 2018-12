Martin Procházka, Právo

V Česku tato možnost zatím uzákoněna není, a tak například v rámci kauzy Dieselgate firmy u nás podaly žaloby na Volkswagen za všechny zúčastněné zvlášť. Jejich počet se nyní počítá v tisících. Je otázkou, zda bez platného zákona o hromadných žalobách budou mít u soudu šanci.

Německý příklad by ale podle odborníků oslovených Právem mohl posloužit jako vzor pro zavedení podobného institutu i u nás.

„Hned 1. listopadu, tedy první den účinnosti, byl německý zákon využit pro podání hromadné žaloby v kauze Dieselgate tamní spotřebitelskou organizací. Po právní stránce to na situaci v České republice žádný dopad mít nebude, ale samozřejmě jisté inspirování se německým rozsudkem nastat může,“ řekl Právu Tomáš Palla ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Podle Pally je právě na kauze Dieselgate vidět, že institut hromadných žalob v našem právním řádu chybí.

„Institut hromadného vymáhání škody u nás nelze procesně využít, a musí tak být podávány jednotlivé žaloby. Kdybychom zákon o hromadných žalobách měli, tak by mohla být skutečně podána pouze jedna žaloba, která by byla projednávána v jednom řízení, kde by bylo prováděno veškeré dokazování a další procesní úkony a výsledek, ať pozitivní, či negativní, by pak mohl být vztažen na všechny stejně poškozené subjekty,“ uvedl Palla.

„Takto je, bohužel, procesně nutné podávat mnoho žalob, neboť výsledek jednoho řízení nemá žádné právní dopady do právního postavení osob na daném řízení nezúčastněných,“ dodal.

České ministerstvo spravedlnosti na zákonu v současnosti pracuje, jeho věcný záměr vláda schválila už na jaře.

Podle Petra Budzinského z advokátní kanceláře KLB Legal, která v rámci Diesel-

gate zastupuje tisíce českých klientů, normu podporuje i Česká advokátní komora. Anežka Janoušková z legislativního odboru ministerstva nedávno portálu ceska-justice.cz řekla, že návrh zákona má být předložen vládě příští rok v březnu.

Budou automaticky zahrnuti všichni?

Exministr spravedlnosti Robert Pelikán prosazoval, aby zákon vycházel z principu opt-out. Ten je používán v americkém právu a spočívá v tom, že se do žaloby zahrnují všichni, dokud nevyjádří opačnou vůli.

S tím nesouhlasí například poslanec za ANO Patrik Nacher. Právu řekl, že je pro princip opt-in, aby se hromadné žaloby hned od počátku vůči firmám nezneužívaly.

„Znamená to, že spotřebitelé, kteří se cítí poškozeni, se musí do podání hromadné žaloby aktivně zapojit a přihlásit se o svoje práva,“ uvedl.

Hromadné žaloby by podle Nachera neměly podávat za odměnu advokáti, nýbrž spotřebitelské organizace, u kterých se soustřeďují stížnosti zákazníků a jež jsou s poškozenými v kontaktu.

I on připustil, že změna v Německu se může promítnout do dění v Česku. „Samozřejmě může se to stát, ale nemusí. Pokud soud v jiné zemi ve stejné kauze rozhodne spor ve prospěch spotřebitelů, určitě je to povzbudí i v okolních zemích. Je to přirozená reakce a u spotřebitelů to může vyvolat větší apetit se do sporu pustit v očekávání, že příslušný národní soud rozhodne podobně,“ okomentoval Nacher.