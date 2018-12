Tehdy jsem cítil, jakou sílu má svoboda, vzpomínal Bush na porevoluční Prahu

Byl to jeden ze symbolů politické transformace v Československu. Rok po začátku sametové revoluce, které vedla k pádu čtyři desítky let trvající komunistické totality, přijel do Československa americký prezident George Bush starší. Na Václavském náměstí v Praze ho vítal stotisícový dav. George Bush zemřel v pátek večer ve věku 94 let.