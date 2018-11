kab, Právo

„Obrátil jsem se na řeckou stranu s žádostí o potvrzení informací, které prezentovala paní Šojdrová,“ řekl Právu Hamáček. Odpověď na svůj dopis ještě nedostal. Zdůraznil, že dopis má za cíl pouze získat nové informace, nepadl v něm žádný návrh děti přijímat.

Šojdrová podnikla cestu do Řecka, aby se seznámila se situací syrských dětí v uprchlických táborech, na konci října. Podle jejích poznatků se jak v táborech, tak v řeckých dětských domovech nacházejí syrští sirotci i děti bez doprovodu, které by mohly získat dočasnou ochranu v ČR. [celá zpráva]

„Nedoprovázených dětí se v Řecku nyní nachází 3400, z toho 14 procent představují děti, které pocházejí ze Sýrie. Dětí, které jsou mladší 14 let, je tady do deseti procent,“ řekla Šojdrová v Info.cz.

S Babišem se zatím nesešla



Česko přitom upřednostňuje děti do deseti let. Takových však podle Šojdrové, která se na ně ptala řecké ministryně pro solidaritu Efi Achtsioglouové, v Řecku moc není. „Spíš to jsou výjimky. Více je nedoprovázených dětí ze Sýrie do 13 let. Těch by mělo být 37. To jsou čísla, která vycházejí z řecké evidence,“ řekla europoslankyně Šojdrová.

Věc chce projednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Termín schůzky však zatím nedostala.

Babiš se dlouhodobě staví proti přijímání uprchlíků včetně dětí. Tvrdí, že pomáhat má Česko přímo v Sýrii.