Petr Kozelka, Právo

Kydalka si nebral servítky a před novináři naznačil, že počin bývalé hlavy státu byl připravený tak, aby pomohl někomu konkrétnímu. Kárným proviněním už ale podle senátu není to, že Kydalka údajně mezi čtyřma očima mimo záznam řekl reportérce Sabině Slonkové konkrétní jméno možného objednatele a zmínil také částku 300 milionů korun.

„Amnestie byla špatná. Jsem přesvědčen, že to bylo připraveno tak, aby se týkalo konkrétních lidí. Je možné, že to bylo zaplacené, v tomhle státě je možné cokoli,“ řekl novinářům Kydalka. Soudce měl na starosti kromě jiných případů i kauzu H-System, do níž také zasáhla prezidentská amnestie. Postup bývalého prezidenta zřejmě i proto soudce nenechal chladným a o amnestii se vyjádřil velmi otevřeně. [celá zpráva]

Kydalka na verdikt nedorazil



Několik měsíců po zveřejnění reportáže se soudcův nadřízený Libor Vávra odhodlal k podání kárné žaloby. „Podporuji otevřenost soudců vůči médiím, ale domnívám se, že je to možné jen tehdy, pokud se soudce vyjadřuje k obecným informacím. Soudce by se neměl vyjadřovat ke konkrétní věci, jako je amnestie, jestliže nemluví na základě konkrétních důkazů, ale jen říká, že kdyby to soudil, tak by to posoudil jinak,“ vysvětlil svůj kárný návrh, ovšem při jednání se vyslovil pro to, aby soudce nebyl nijak postižen. „V podstatě šlo o drby,“ konstatoval Vávra.

Verdikt kárného senátu si soudce Kydalka osobně nevyslechl. Poslal totiž omluvu kvůli déletrvající nemoci, předseda senátu Jakub Camrda ji ale smetl ze stolu s tím, že omluvu nepovažuje za řádnou ani důvodnou. Nepochodil ani soudcův advokát omlouvající se kvůli zlomené noze. Ten podle senátu mohl za sebe poslat jiného advokáta. Kárné řízení trvalo přes 15 měsíců, čtyřikrát se odročovalo na žádosti Kydalky či jeho obhájce.