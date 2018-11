Čechů na konci století ubyde, ale budou žít déle. Přírůstek obyvatel zajistí migrace

Na konci století by čeští muži mohli žít o více než 11 let déle než nyní, tedy do 88 let, a ženy o deset let déle, tedy do 92 let. Zároveň však bude populace Česka přirozeně ubývat, zejména v polovině 60. let. Přírůstky obyvatel do konce století dokáže zajistit jedině zahraniční migrace. Vyplývá to z projekcí, které ve středu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).