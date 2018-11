dan, ČTK, Právo

O vyšetřování českých a amerických vojáků kvůli údajnému mučení afghánského vojáka v úterý informoval americký deník The New York Times (NYT). Podle listu byl afghánský voják zbit ve vazbě NATO.

„Striktně odmítáme podobná obvinění,“ řekla mluvčí generálního štábu Magda Dvořáková. „Probíhá standardní vyšetřování útoku příslušníka afghánských bezpečnostních sil na českého vojáka, kterého se účastní všechny zainteresované strany,“ dodala Dvořáková. Stejně reagoval mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek.

Vyšetřování Chánovy smrti potvrdil v úterý televizi Seznam. cz mluvčí mise NATO v Afghánistánu poručík Ubon Mendie z americké armády. „Velitel mise Resolute Support, generál Miller, pověřil vyšetřením skutečností a okolností kolem úmrtí afghánského střelce Velitelství americké armády pro kriminální vyšetřování,“ napsal.

Poslanci nevěří

Zpráva o smrti afghánského útočníka i vyšetřování českých vojáků zaskočila členy branného výboru Sněmovny.

Předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS) zprávě nevěří. „Podle mých informací a všech indicií v tom česká strana nemá prsty,“ konstatoval.

Dodala, že za 16 let, co jsou čeští vojáci v Afghánistánu, nikdy nebyli vyšetřováni kvůli porušení ženevských konvencí.

Místopředseda výboru Alexander Černý (KSČM) doufá, že čeští vojáci afghánského vojáka nemučili. „Považoval bych to za naprosto nepřípustné, ale musíme počkat na vyšetření,“ řekl.

Předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) také počká se svým hodnocením až na konec vyšetřování. „Ale nepřipadá mi normální, že se o takové závažné události dozvídáme z New York Times a nevíme to od svých lidí,“ sdělil Právu.

Byl nasazen Tálibánem?

Čeští vojáci ze speciálních sil v Herátu cvičí afghánské speciální síly. Chán měl být členem těchto sil 13 měsíců. NYT uvedly, že podle vysokého afghánského bezpečnostního úředníka v Kábulu se tamní vláda domnívá, že Chán byl radikál z islamistického hnutí Tálibán, který pronikl do armády. Hnutí se k útoku také následně přihlásilo.

Rodina však popírá, že by byl Chán spojen s Tálibánem. Podle dřívějších informací měl Chán na české vojáky střílet, protože se předtím pohádali. To ale odmítla česká armáda s tím, že Procházka ani nikdo jiný z české jednotky se s Chánem neznal a nikdy s ním nemluvil. Prezident Miloš Zeman včera při své návštěvě v Jeruzalémě nechtěl událost komentovat s ohledem na to, že o ní informovaly The New York Times. „Já tento deník na základě vlastních zkušeností pokládám za krajně neseriózní, a proto ani jeho zprávy neberu příliš vážně,“ řekl.

Afghánský voják Chán byl obviněn ze střelby na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát 22. října. Při útoku zemřel Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl podle NYT Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbit a v bezvědomí, tvrdí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

Podle NYT člen rady provincie Herát Vakíl Ahmad Karuchí uvedl, že neví, zda američtí nebo čeští vojáci Chána mlátili. „Podle toho, co víme, voják zemřel na následky mučení,“ prohlásil Karuchí. „Než byl předán afghánským silám, byl zmlácen,“ dodal.

Fotografii Chána po jeho smrti dala listu NYT jeho rodina. Na snímku jsou vidět zranění na obličeji a hlavě, řekl lékařský vyšetřovatel státu Connecticut James Gill, kterému redakce NYT fotografii ukázala. Otec vojáka dodal, že mladík neměl žádná střelná zranění, ale po celém těle byly pohmožděniny. Chán údajně truchlil kvůli smrti vlivného afghánského policejního šéfa Abdula Razaka, který zahynul několik dní předtím při atentátu v provincii Kandahár.

Afghánští představitelé řekli, že Chánovo rozhořčení nad smrtí afghánského policejního velitele mohly rozdmýchat i propagandistické články na sociálních sítích naznačující, že podíl na Razakově smrti nese vrchní velitel spojeneckých sil, americký generál Austin Miller. Podle některých názorů totiž záměrně vystavil Razaka nebezpečí. Miller z atentátu v Kandaháru vyvázl bez újmy.

Nejmenovaný americký činitel podle NYT řekl, že tým armádní sedmé skupiny zvláštních sil, která pomohla převézt Chána do vazby, byl stažen z Afghánistánu.