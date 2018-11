Jan Rovenský, Právo

Vláda pokus o vyslovení nedůvěry přežila, máte radost?



Myslím, že to bylo jasné. Každý věděl, že opozice svolala mimořádnou schůzi jen proto, aby se mohla producírovat. Někdy to bylo mimořádně nechutné, z vystoupení pirátů jsem měl i pocit, že byli pod vlivem drog. Jinak si totiž takové nehorázné lži, výmysly, urážky a ponižování nedovedu vysvětlit.

Padala ale i slova o morálce a pokrytectví. Nechytil jste se ani jednou za nos?



Ne, to jsem se tedy nechytil. Mám čistý stůl a velmi dobrou morálku, pane redaktore. A abych to dořekl, tak ke zdrogovaným pirátům se pak přidali i tři lidovci, pan Jurečka, Bartošek a Výborný, kteří před kamerami začali v přímém přenosu soutěžit o to, kdo bude předsedou KDU-ČSL.

Když takový pan Jurečka káže ve Sněmovně o morálce, tak by si nejdřív měl zamést před vlastním prahem. Mě bude posílat do vězení?

Prostě to byla příležitost, jak si kopnout do Babiše a udělat si nějaké píár.

Vyříkal jste si s šéfem soc. dem. Hamáčkem odchod ČSSD při hlasování?



Chápu postavení pana Hamáčka v rámci soc. dem.

Vedení strany bylo zvoleno v nějakých časech a ti, kdo byli a jsou proti účasti ČSSD ve vládě, toho využili. Nepřísluší mi ale řešit rozhodnutí předsednictva soc. dem.

Takže mu to nemáte za zlé a vládní spolupráce bude stejná jako dosud?



Nemám mu to za zlé. Myslím, že se pan Hamáček zachoval velice korektně na rozdíl od jednoho svého kolegy. Takže samozřejmě že vláda bude dál pokračovat, to ostatně řekla jasně i ČSSD.

Z opozice navíc čišela závist, jak je na tom Česko v zahraničí. Snažili se mě dehonestovat, že jsem prý ničeho nedosáhl. Přitom jsem to byl já s maďarským premiérem Orbánem, kdo nad ránem dosáhl zrušení migračních kvót. Stejně jako mým výsledkem bylo prosazení reverse charge.

V životě do Česka nejezdilo tolik zahraničních politiků. Do konce roku přijede finský a maďarský premiér, srbská premiérka, korejský prezident… A pak mi přijde komické, že zahraniční politiku kritizuje někdo jako Jurečka, který neumí žádný cizí jazyk a s nikým se napřímo nedomluví.

Využijete nynější situaci k rekonstrukci vlády?



Ne, proč?

Prezident Zeman říkal, že máte svaté právo ministra vyměnit a že vám v tom bránit nebude. Mluvil o ministru zahraničí Petříčkovi, kterého přirovnal k loutce europoslance Pocheho (oba ČSSD).



Ano, máme signály, že věci na ministerstvu zahraničí probíhají v rozporu se sliby, které zazněly. Stačilo také sledovat mediální výstupy zejména pražské organizace ČSSD. Není to ale na stole, navíc máme koaliční dohodu, které se držíme. V pondělí budu mluvit na koaličním jednání s panem Hamáčkem, tak se o tom budeme bavit.

Myslíte, že vláda přežije další tři roky?



Snad ano. Toto beru jako epizodu, která trvala dva týdny, takže jdeme dál a pracujeme. V sobotu letím do Rakouska, v neděli do Bruselu.

Jenže kauza Čapí hnízdo může kdykoli znovu vládu ohrozit. Nechtěl byste sám, aby se pohnula z místa, protože jinak ochromuje vládu?



Neochromuje nás to. To jsou jen mediální řeči. Stejně tak jsou řeči, že mám nějaký vliv na kauzu, jsou naprosto nesmyslné. Jak státní zastupitelství, tak policie jsou nezávislé. To naopak poslanci si osobovali právo, aby vedli vyšetřování a pak ještě lhali.