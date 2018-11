Barbora Zpěváčková, kab, Novinky, Právo

Třicetičlenné předsednictvo jedná v Lidovém domě spolu s poslaneckým klubem soc. dem. Uvnitř strany rezonuje několik názorů. Část straníků požaduje odchod Babiše z vlády nebo demisi ministrů soc. dem., podle ostatních by se mělo pokračovat i za současných podmínek, někteří by raději vládu položili.

Dva zdroje zevnitř jednání Právu potvrdily, že nejužší vedení ČSSD podpořilo návrh předsedy strany Jana Hamáčka a usneslo se, že kauzy premiéra Babiše zatěžují vládu a nejlepší by bylo, aby z ní odešel.

Petříček si myslí, že soc. dem. by měla trvat na tom, aby Babiš odešel z vlády a koalice by tak pokračovala bez něj. „Měli bychom se vrátit k tomu, co říkal pan předseda Hamáček. ANO by mělo přijít s novým jménem po dobu, než se záležitost vyjasní. Je potřeba, aby ČSSD měla jasnou pozici k pátečnímu hlasování,“ uvedl při příchodu na jednání šéf české diplomacie a zároveň služebně nejmladší člen vlády.

Sám řekl, že je připraven odejít z vlády, pokud v ní Babiš zůstane, dodal ale, že se bude řídit rozhodnutím strany.

Premiér se už ale nechal slyšet, že nikdy neodstoupí. Petříček na to reagoval se slovy, že „ČSSD by měla být schopna vyvodit z toho nějaké důsledky a být připravena, že z vlády odejde.“

Naplňujme program, apeluje Birke



Jiný názor má poslanec Jan Birke. Podle něj by měla zůstat ČSSD ve vládě i s Babišem. „Jdu tam se stanoviskem pragmatickým. Podle mého názoru je třeba ve vládě zůstat a naplňovat program,“ konstatoval Birke. Soc. dem. podle něj dlouho nebyla v tak složité situaci jako dnes. „Pokud uděláme špatné rozhodnutí, dostaneme celou zemi do velmi složité situace,“ zdůraznil.

K tomu, aby sociální demokraté zůstali ve vládě, vyzvala vedení strany platforma Zachraňme ČSSD, v jejímž čele stojí někdejší první místopředseda Jiří Zimola a bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Sociální demokracie podle platformy úspěšně v kabinetu prosazuje levicový program. [celá zpráva]

Hlasování o nedůvěře vyvolalo šest opozičních stran - ODS, Piráti, SPD, lidovci, TOP 09 a STAN. Aby padla vláda, je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 101. Zmíněné opoziční strany mají dohromady pouze 92 křesel.

Bude tak záležet právě na sociálních demokratech, zda se k opozici připojí a vysloví vládě nedůvěru. Komunisté, kteří menšinový kabinet tolerují, vládu podrží. V úterý to schválil výkonný výbor strany.