Novinky, ČTK

Informaci přinesl Denik.cz a následně ji potvrdil i mluvčí ústavu Jan Červenka.

„Paní Protopopová sama navrhla, že odejde, tudíž jsme tuto nabídku přijali,“ řekl Červenka.

Protopopová se ke kauze nevyjadřovala. Po medializaci kauzy odstoupila ze zastupitelstva Prahy 8, kam byla zvolena za hnutí ANO.

„Nic jsem nezanedbala”



„Celé mě to velmi mrzí, protože vím, že jsem ve své lékařské praxi nic nezanedbala a vždy postupovala správně, což potvrdil svými slovy i pan profesor (Cyril) Höschl. To poslední, co bych chtěla, je poškozovat jméno instituce, kterou mám tak ráda. Mediální tlak na samotný ústav a mou osobu, ale byl tak ohromný, že jsem se rozhodla svůj částečný úvazek ukončit. Celá ta kauza velmi zásadně ovlivnila jak můj profesní, tak můj osobní život a já doufám, že mediální hon a útoky části veřejnosti spojené se zpochybňováním mých odborných kvalit, brzy ustanou,” uvedla Protopopová v prohlášení, které v úterý Novinkám poskytl člen mediálního týmu hnutí ANO Martin Vodička.

Lékařka není kmenovou zaměstnankyní NUDZ. Podle vyjádření ředitele ústavu Cyrila Höschla pro Českou televizi si v něm po svém odchodu na ministerstvo zdravotnictví udržovala částečný úvazek.

NUDZ se za Protopopovou postavil



Podle dřívějšího vyjádření NUDZ jsou všechny lékařské zprávy, které psychiatrička sepsala o pacientech v období, které se vztahuje k hospitalizaci Andreje Babiše mladšího, v pořádku a v souladu s lékařskou etikou. V ústavu byl Babiš mladší po incidentu na dálnici v červenci 2015.

Podle prohlášení NUDZ se Protopopová ohradila i proti tvrzení Andreje Babiše mladšího, že mu bylo vyhrožováno hospitalizací. „Nikdy v životě žádnému pacientovi nevyhrožovala hospitalizací, natož aby mu nabízela nějaké alternativy, které by mohly vyznít jako nátlak,” konstatoval ústav k tvrzení Babiše juniora, že měl kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo na výběr mezi hospitalizací a prázdninovým pobytem. Tím měl být podle slov Babiše mladšího odjezd na Krym.

Andrej Babiš mladší na Krymu loni na podzim

FOTO: Archiv, Právo

Babiš mladší s manželem Protopopové Petrem následně pobýval na anektovaném Krymu, v Rusku a na Ukrajině.

Premiérův syn se do péče psychiatrů dostal podle otcova vyjádření v roce 2015. Premiér tvrdí, že syn trpí schizofrenií, a počínání novinářů označuje za hyenismus, který má vést k jeho odstranění z politiky.