kab, Právo

„K tomu nikdy nedojde,“ podotkl v pondělí Netolický v České televizi. Možné však prý je, že by sociálně demokratičtí ministři ještě před pátečním hlasováním podali demisi. O postupu se ČSSD rozhodne na jednání předsednictva a poslaneckého klubu ve středu.

„Téměř všichni důležití členové ČSSD považují za nejlepší řešení, kdyby Andrej Babiš odešel a nechal prostor pro koalici na tomto půdorysu (ANO a ČSSD),“ uvedl místopředseda ČSSD. Podle jeho názoru budou všichni poslanci při pátečním hlasování postupovat stejně.

Kauza Čapí hnízdo je podle Netolického osobní problém Babiše, nikoliv hnutí ANO. S tím by proto sociální demokraté mohli dál ve vládě spolupracovat. Netolický se domnívá, že by Babiš měl přehodnotit svá slova, která zveřejnil minulý týden, že nikdy neodstoupí. „Nikdy neříkej nikdy. Ono to vypadá velmi arogantně, když takto vystupuje,“ poznamenal místopředseda ČSSD. „Je na Andreji Babišovi vidět, že je nervózní. Agresivita v jeho vyjadřování nasvědčuje, že je v defenzivě,“ dodal.

Dovolené na Krymu nevěří



Kauza Čapí hnízdo se znovu rozhořela poté, co Seznam zprávy zveřejnily rozhovor s Babišovým synem Andrejem, který řekl, že na přání otce nedobrovolně odcestoval na Krym, aby se vyhnul českým úřadům. Nyní Babiš ml. žije jako švýcarský občan ve Švýcarsku.

Je stejně jako jeho otec a sestra v dotační kauze Čapí hnízdo obviněn. Podle premiéra jsou obě jeho děti duševně nemocné. Spekulaci, že na Krym a do Švýcarska byl jeho syn „přesunut“, aby nevypovídal na policii, odmítl.

„Já nevěřím, že to byla dovolená,“ poznamenal Netolický. „My se za ten týden dostáváme do situace, že má občan poznat, kdo víc lže. Upřímně, jeden říká to, druhý ono, otec říká něco jiného než syn. Ta kauza samotná není šťastná a bylo by nejlépe, kdyby to pan premiér vyřešil sám,“ uvedl také.