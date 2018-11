Jan Menšík

Na oplátku již nebude po státu požadovat žádné další peníze za neúměrně dlouhé trestní řízení, které trvalo přes třináct let a skončilo prezidentskou amnestií.

Podle jejich advokátky Hany Marvanové jde o bezprecedentní věc a ministr si za to zaslouží uznání. O odškodnění klientů zažádala v roce 2013, krátce po uzavření případu. Od té doby se někteří poškození peněz od státu za nemajetkovou újmu dočkali, ale většina klientů narážela na rozdílnou praxi soudů a peníze nedostali. Až doteď.

Peníze do měsíce



„Ministerstvo spravedlnosti se zaváže zaplatit přibližně šedesáti žalobcům satisfakci za nepřiměřenou délku řízení a žalobci naopak své žaloby vezmou zpět a uplatněný nárok budou pokládat za zcela vypořádaný,“ potvrdil Právu mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

„Za přiměřené zadostiučinění považujeme částku ve výši 18 tisíc za rok,“ uvedlo ministerstvo. Průměrná částka u většiny odškodňovaných nepřesáhne sto tisíc korun,“ dodalo ministerstvo s tím, že při výpočtu vycházeli ze stanoviska Nejvyššího soudu.

Pro okradené klienty H-Systemu, kteří požadovali za nemajetkovou újmu 250 tisíc korun, je to i tak satisfakce. Soudy totiž některým nepřiznaly nic, dalším pouze pár tisíc korun. „Ministr to nechal posoudit po právní stránce a zkonstatoval, že odškodnění za průtahy je na místě. Je to, myslím, první ministr, který se tím takhle zabýval, což si zaslouží ocenění,“ komentovala několikaměsíční jednání Marvanová. „Klienti jsou za to velmi rádi,“ doplnila. Podle ní již podepisování dohod o narovnání začalo a peníze by se měly začít vyplácet do měsíce.

Nové žádosti neprojdou



Dohodou s žalobci ministerstvo uzavřelo jednu část složitého a léta trvajícího sporu, protože již nebude muset kvůli krokům soudů, jež celou kauzu natáhly, nikoho odškodňovat. Výše zmíněná skupina zhruba šedesáti klientů totiž byla jediná, kdo se státem kvůli tomu vedl spory.

Podle zákona si poškození mohou podat žádost o odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v trestním řízení maximálně do půl roku od skončení řízení. V případě H-Systemu tak již nikdo udělat nemůže, protože Nejvyšší soud věc definitivně uzavřel v roce 2013 a nárok je tak promlčený.

Hana Marvanová

FOTO: Petr Horník, Právo

„Lidé málo vědí, že mají právo na spravedlivý proces, což zahrnuje i právo na rozhodnutí v rozumné době. Pokud podle evropské judikatury trvá řízení déle než šest let, jsou v něm průtahy, pak náleží odškodnění. Je to náhrada nemajetkové újmy, takže to nijak nesouvisí s tím, že těm poškozeným byla způsobena škoda pachatelem,“ vysvětila právnička.

Další peníze by tak lidé mohli časem získat z konkurzů vyhlášených na H-System či přímo na zakladatele firmy Petra Smetku, který si za vytunelování společnosti odseděl 12 let za mřížemi. Už dva roky je na svobodě.

Marvanová je přesvědčená, že kauza H-System a nálezy Ústavního soudu ukázaly na disfunkčnost soudní soustavy. „Nejvíce to zavinil Vrchní soud v Praze, který tu kauzu opakovaně vracel zpátky, takže docházelo k soudnímu ping-pongu a vznikly tak průtahy v řízení,“ dodala Marvanová.