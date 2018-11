ČTK

Spadlé dráty na koleje v tunelech mezi Vršovicemi a hlavním nádražím omezily železniční dopravu už v sobotu dopoledne, kdy byly některé rychlíky vyjíždějící z Prahy zrušeny, na jiné lidé čekali na nádražích i skoro dvě hodiny.

Z Masarykova nádraží jezdí hlavně regionální vlaky do Polabí či Kralup. Porucha trakčního vedení se tam stala v neděli kolem 03:00 a ovlivní desítky ranních spojů. Vlaky by se na Masarykovo nádraží podle webu Českých drah měly vrátit odhadem do 10:00.